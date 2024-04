Ono što je mnoge šokiralo, jeste raskid Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, ali ne sam po sebi raskid, već koliko burne svađe nakon istog, koje često obiluju teškim rečima.

No, međutim, tokom današnje emisije "Gledanje snimaka", Aneli je otkrila da ne može da bude sa Janjušem zbog toga što je odan poroku - kockanju, a on se sve vreme pravdao da to nije tako, već da mu to, kako kaže, skrati vreme na žurki u "Eliti" i skrene misli od svih dešavanja. Njihov sukob možete pogledati u nastavku:

S tim u vezi, a svom instagram nalogu oglasila se Anelina majka, Jasmina, koja je objavila Janjuševu fotografiju dodavši:

- Ima li goreg?! Nema. Ne čestitaj nam ti zlo ništa...Gledam sada, smanjio ton kao da bi hteo da se pomiri i tvrdi da nije kockar, ljudi ga progone od Nemačke do Balkana - napisala je Anelina majka, a komentari su se ispod ove objave samo nizali.

Objava pre ove, kako smo uspeli da ispratimo, takođe se tiče Janjuša, a Anelina majka ni ovog puta nije štedela reči na njegov račun.

Slušam najvećeg lažova u istoriji rijalitija, obratite pažnju koliko trokira dok smišlja lažna opravdanja. Gulaš dva! - napisala je ona, uporedivši ga Asminom Durdžićem, za kog su učesnici "Elite" istakli da, kako su rekli, zbog fizičkog izgleda može da reklamira goveđi gulaš.

Autor: Pink.rs