Aneli se slomila pred kamerama! Brinula u plač zbog Janjuša, pa progovorila o Staniji: Tada bih i ja stala uz nju, iako mi je sve ovo uradila

Aneli Ahmić, drugoplasirana superfinalistkinja "Elite", rasplakala se pred kamerama "Premijere" na pomen njenog bivšeg partnera Marka Janjuševića Janjuša.

Intervju je dala uoči odlaska na završnu žurku "Elite", te jasno stavila svima do znanja da mu se neće javiti.

- Ne, ne želim ga pominjati uopšte. Taj čovek je završio sa mnom, to je to. Naravno da moje emocije tu negde postoje, biću iskrena do kraja, iako je on sarkastičan i pljuje mene... - rekla je Aneli, pa dodala:

- Kada ga vidim nije mi svejedno. Volela sam ga, na neki način postoji neka emocija, ali naravno da vreme leči svoje. Kada vidim te neke njegove postupke, mene to totalno gasi, a najveći njegov postupak koji je mene ugasio jeste kad sam ja bila trudna, kada se nije poneo muški prema meni - objasnila je Ahmićeva, pa priznula u plač.

- Prošlo je, ali... To uvek ostaje u meni - izustila je.

Aneli je, inače, bila trudna s Janjušem, međutim usled brojnih turbulencija u njihovom odnosu rešila je da prekine trudnoću, a sada je prokomentarisala to što je Stanija Dobrojević, koja je sada verena za njenog bivšeg muža Asmina Durdžića, tada stala na njenu stranu.

- Žena kao žena, logično da stane uz ženu, i ja bih stala uz najvećeg neprijatelja. Kome god da se desi, pa i njoj, stala bih uz nju, bez obzira na to šta je ona meni napravila, gledam to sa ženske strane - zaključila je Aneli.

