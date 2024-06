Miljana Kulić stala je uz Aneli jer je prošla kroz isti pakao dva puta, te je žestoko osudila ponašanje Marka Janjuševića Janjuša.

U toku je emisija 'Pitanja novinara' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Miljani Kulić kako bi prokomentarisala svoje viđenje odnosa Janjuša i Aneli Ahmić. Miljana je istakla koliko joj je teško bilo kada je videla da Aneli odlazi sa kapije.

Miljana videlo se da je i tebe potresla situacija sa Aneli - rekao je Darko.

- Naravno, ja sam zgrožena. Čovek je danas došao u Odabrane, ja da sam Aneli ja bih ga gađala prvim tanjirom, a ne slušala ga. Ima žensko dete, jedino Krunu voli, a njegova igra je beba i abortus. Aneli ovde ništa nije progovarala, nikada nije govorila zašto je izbacivao. Videlo se da je Aneli iskreno zaljubljena u njega, pokazivala je i dokazivala ljubav - rekla je Miljana.

On kaže da Aneli ne zna da voli, a da je on nju voleo sto posto - rekao je Darko.

- On zna, on će da nas nauči. On uživa da se priča o ovome i dok je tema. Umesto da sedne i da se pokriva ušima i da od sramote ne prisustvuje emisiji, on ovde ustaje, drži monologe. Što se juče nije ponašao kao sada? Zato što je jedva dočekao da ustane i saopšti da će abortirati. Aneli je doživela fijasko, sada joj se svi koji je mrze smeju. Ona je ušla polupana, a sada izlazi još polupanija. Ona je sposobna za sve, nije ona devojka koja mora da bude u vezi da bi bila aktuelna. Zaljubila se u ovog ortodoksnog foliranta koji je gori, pa čak i isti kao Alibaba. Ja sam se jutros tresla kada sam videla nju da izlazi. On sve u dogovoru radi sa ženom, nisam je videla nikad i ništa mi nije uradila, ali ne mogu da je smislim jer su foliranti. Videćemo kako će on proći u životu, a kako njegova porodica. Drhti mi glas dok pričam o ovome, sve se slažem sa Anđelom i Markom - rekla je Miljana.

Autor: N.P