Iako su imale najveće sukobe u kući, Maja Marinković je ponovo stala na stranu Aneli Ahmić i dala je do znanja da ima njenu podršku, dok je Janjuša nazvala monstrumom.

Maja Marinković popričala je sa voditeljem Darko Tanasijevićem, te je otkrila kako se osećala kada je ugledala Aneli koja se vratila sa intervencije.

Majo ti si danas osetila potrebu da zagrliš Aneli i poljubiš, pružila si joj i podršku - rekao je Darko.

- Da prišla sam joj što je potpuno ljudski i normlano. Znam kako se oseća, ne treba niko da je osudi zbog abortusa. Meni je žao što moram da kažem da je ovo najbolja odluka, ali nigde budućnosti, nigde perspektive. Ona treba da misli na sebe i svoju budućnost. Naravno da će proći ovaj teški period, ali kada izađe verujem da će se oporaviti. Nijedna osoba u ovoj trenutku ne može da joj sudi, mi žene koje smo prošle kroz te stvari znamo kako je to - rekla je Maja.

Da li si videla sebe danas u njoj? - upitao je Darko.

- Da, iskreno. Danas su mi zasuzile oči kada sam je videla. Šta god joj treba tu sam. Koje god komflikte da smo imale, sve je oprošteno. Kada se desi ovakva situacija ljudi sa kojima si imao konflikte budu najveća podrška - rekla je Maja.

Ispada da ti koja si njen najveći dušmanin joj pružaš više podrške i pokazuješ više empatije prema njoj, nego čovek koji je napravio dete - rekao je Darko.

- Pa naravno, jer sam prošla sve isto sa istim čovekom. On sad ustaje i brani bivšu ženu. Gde je ta odgovornost i da realno sagleda situaciju - rekla je Maja.

- Sve bi to moglo da ona nije donela odluku od samog starta - rekao je Janjuš.

- On je jedini mogao da promeni situaciju. On je prethodnih dana trebao da kaže da ne želi da abortira, To je trebalo da se desi od prvog trenutka kada su saznali da je trudna. Ja sam bila peta, šesta nedelja kada sam to uradila. On njegovim postupcima nije dokazao da želi, džabe sada njegova priča. Njemu je svanulo kada je ona danas nažalost aboritrala. Jel ti treba Đedovićeva debata da bi prišao da pričaš sa njom? On je sve radio, vređao joj sestru, nju, a da ne zaboravimo nasrtaj na trudnu ženu. Jel on mislio da bi ja njega podržala? Ovo što je on uradio je monstruozno - rekla je Maja.

- Šta sam uradio? - upitao je Janjuš.

- Ja ne znam da li je on čovek monsutrum ili šta. Stiže tužba danas jel ti veruješ to. Pa i ja ću tužiti nju i njega za organizovan kriminal i tipovanje devojaka u rijalitiju - rekla je Maja.

- I tebe će da tuži, ali ti već imaš pet tužbi - rekao je Janjuš,

- Ja ću uzvratiti vrlo rado. Oni su prevaranti, sudeći po tome da je on doneo gaće od žene i miriše ih, pa kaže Đedoviću da li je Aneli neka nova žrtva? Pa sa vrata ide na nju. Naravno jer je on prošle godine bio nebitan, nemoj da se lažemo. Svesno je bio u priči ovde - rekla je Maja.

Majo danas si oduševila sve kada si prišla Aneli i svi su rekli svaka čast - rekao je Darko.

-Hvala, to sam ja i to je iskreno. Ja umem da budem surova, ali kada se dese ove životne stvari i ne priđeš kao čovek, to sve pada u vodu. Ja sam i njemu prišla kada mu je bilo teško - rekla je Maja.

On kaže da si folirant - rekao je Darko.

- Nema veze, nek bude. Ja ne mogu da ti opišem kako mi je bilo kad sam je videla danas. Teško je, on to ne shvata. On juče priča kao da je on trudnica - rekla je Maja.

Jel si vratila sebe u te dane? - upitao je Darko.

- Kada sam je videla danas da. Muškarci ne shvataju to jednostavno. Ja ne mogu da shvatim ljudi ne mogu da nađu razumevanja. To uopšte nije lako da odeš i ukloniš živo biće iz sebe - rekla je Maja.

Autor: N.P