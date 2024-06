GOVORIO MI JE DA ĆU DOBITI BRATA: Uroš najstrašnije ispljuvao Janjuša zbog Anelinog abortusa! (VIDEO)

Stanić u radio-emisiji ocrnio Janjuša jer je okrenuo leđa Aneli dok je nosila njegovo dete!

U radio-emisiji "Mikseta", koju vodi i uređuje Miljana Kulić gosti su trebali da budu Uroš Stanić i Nenad Macanović Bebica, mneđutim, njen bivši momak je odbio da se pojavi u studiju.

- Ne znam zašto nema vremena da dođe, htela sam da pričamo o gorućoj temi, jer sam se složila sa njim o komentaru za Anitu i Matoru - pričala je Miljana.

Uroš je progovorio o stanju Aneli Ahmić, nakon odlaska u bolnicu.

- Jako mi je teško i žao. Ja ću biti uz nju, Janjuš se nije pokazao kao muškarac. Ja sam mislio da će on drugačije da se postavi, bio sam za to da se spoje. Njihov odnos je bio debakl i toksičan, vređanje i psovanje. Mislio sam da će trudnoća da promeni mnoge stvari, ali se on nije postavio muški. Meni je Janjuš govorio da ću dobiti brata, a Aneli da su radili na tome. Ako je želeo to nije trebao da se povuče - govorio je Uroš.

Stanić je nakon toga pirčao o svom ljubavnom životu.

- Fali mi odnos. Ja sam se pre "Elite" vraćao, ponižao i molio. Ja preferiram samo veze, dve godine mi je najduža. Ja sam imao i starije muškarce i mlađe. Taj što smo bili je bio približno mojih godina. Nadam se da ću posle "Elite" da nađem partnera koji je dostojan moje ljubavi. Ja nisam Stanislav da ne mogu bez s*ksa, nisam ja životinja - rekao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.