Otvorila dušu o najgoroj nedelji u životu: Aneli priznala da li se kaje zbog ABORTUSA, pa brutalno opljuvala Janjuša! (VIDEO)

Ahmićeva priznala koliko joj je teško palo što joj je Janjuš okrenuo leđa u drugom stanju, kao i da li je zažalila zbog odluke da abortira!

Prva sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u večerašnjoj emisiji bila je Aneli Ahmić, koja je progovorila o teškoj nedelji koju je imala nakon što je izvršila abortus.

- Ono što se dešavalo u prethodom odnosu je ništa, kad uporedim sa ovim. Sve je to palo u zaborav, to je prošlost. Janjuš mi se gadi jer se osećam kao da me je trudnu ostavio i rekao da se teram u ćošak. On je mene napušavao pred drugim ljudima - rekla je Aneli.

- On je rekao da si sama donela odluku, da nisi trebala to da uradiš i da si trebala da ga pitaš - dodao je Darko.

- On hoće da svali krivicu na mene. On se plaši da će njega narod da osudi - govorila je Aneli.

- Da li se kaješ? - upitao je Darko.

- Ne kajem se. Njegovo jučerašnje izlaganje mi je sve reklo. On i ja nikad nećemo popričati, ja njega ne migu da gledam i ne mogu da zamislim da pričam sa njim - priznala je Ahmićeva.

- Mnogi bi se zapitali da li je moguće da on razmišlja da li ćče tebi do da donese bolji plasman - dodao je Darko.

- Kao da sam ja znala, on kaže da sam htela. Ja sam i tabletu popila, svaki odnos sam mu govorila da pazi jer sam znala da nije pažljiv - rekla je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.