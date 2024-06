SMIŠLJALA SAM IME ZA BEBU: Aneli priznala da je želela da rodi dete Janjušu, a ovo je bila prekretnica njene odluke! (VIDEO)

Ahmićeva priznala da se jako radovala kad je saznala da je u drugom stanju, dok na njen račun nije izrekao silne uvrede!

Aneli Ahmić razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem u emisiji "Pitanja novinara". Ona je otvoreno progovorila o odluci da abortira dete sa Markom Janjuševićem Janjušem, koja se jutros realizovala.

- Ja imam u glavi šta me čeka, pojačana mi je sramota, imam stid. Ja sam kroz život prošla svašta, znala san šta može da me čeka, ali ovo nisam očekivala da može da mi se desi na televiziji i da budem tako izigrana. Osećam se namešteno - govorila je Aneli.

- Koliko je teško odlući da presečeš i prekineš trudnoću? - pitao je Darko.

- Bilo je jako teško, stalno sam razmišljala. Ja sam dobija konjsku snagu, bila sam pod adrenalinom. Ja da sam rodila bebu verovatno bi me tužili i da sam se porodila. Mislim da je ta tužba krenula, jer je tašta advokatica, sigurno može da obtza postupak, mislim da je sad počelo od trudnoće... Mislim da je to počelo poslednjih 15 dana od testa ili od svađe - pričala je Ahmićeva.

- Da li bi odluka da prekineš trudnoću bila takva da si u Janjušu prepoznala istinsku želju da popravite neke stvari? - pitao je Darko.

- Naravno da ne bih prekinula. Ja sam bila pod šokom kad sam saznala, ali sam bila srećna. Ja sam njega podizala, a on je bio tužan. Slala sam Zolu da mu kažem da ćemo uspeti, pravila sam planove i smišljala ime za bebu. Ja to nisam spomenula i pokazala do svađe kad mi je rekao šta je rekao, a onda je svakog dana bilo vređanje. Ispostavilo se da je bolje ovako. Danas mi je bilo jako teško, kad sam se vozila i vraća... Nije to mala stvar, užasna je scena. Ja ovu scenu nikad neću da zaboravim, bruka i sramota - otkrila je Aneli.

