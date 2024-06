Ipak je Maja u pravu! Ovaj snimak dokazuje da je Janjuš pričao Marinkovićevoj isto što i Aneli (VIDEO)

Tenzija između Maje Marinković i njenog bivšeg dečka Marka Janjuševića Janjuša u aktuelnoj sezoni rijalitija "Elita" polako doseže vrhunac, s obzirom na to da je Maja stala na stranu Aneli Ahmić koja je zbog Janjuševog ponašanja prema njoj pre nekoliko dana abortirala njihovo dete.

Svađe Janjuša i Maje na momenat je delovalo kao da su stale, no, međutim, to je sve bilo kratkog daha. Naime, njih dvoje su ušli u žestok verbalni okršaj, koji je nadalje postao svakodnevni, kada je Marinkovićeva stala na stranu Aneli Ahmić, koja je abortirala njeno i Janjuševo dete, zbog njegovog nemarnog ponašanja prema njoj tokom trajanja same trudnoće.

Dakle, sve je počelo od momenta kada je Maja ponovo sa milionima gledalaca i učesnicima podelila svoje iskustvo u vezi sa Janjušem, tj. kada je u pauzi između dve sezone ostala trudna i tom prilikom, takođe, abortirala Janjuševo dete, te su je mnogi optuživali da laže, što se na kraju dokazalo kao istina. Maja je, takođe, u nekoliko navrata istakla da sve što je pričao Aneli, sve te, kako je rekla, slatke i lepe reči, sve je pričao i njoj, što je Janjuš striktno negirao, tvrdeći da on nju nikada nije priznao za devojku.

No, međutim, sada je isplivao snimak iz pete sezone "Zadruge", kada se Janjuš obraćao Maji tokom jedne od svojih podela budžeta, u kojoj je tvrdio potpuno suprotno, tj. da je Marinkovićeva zapravo druga žena, posle njegove bivše žene Ene, koju je on voleo, ističući da je njegova ljubav prema njoj bila velika, dok danas tvrdi da suprotno - Da je Aneli druga žena koju je on najviše voleo posle Ene, kao i mnoge druge stvari.

- To je bilo gde sam ja rekao da je Maja Marinković jedna od dve ženske osobe ljubavne koje sam ja ikada voleo. Maja Marinković je druga osoba, nikada nikoga u životu nisam voleo osim svoje žene, jedino Maju Marinković. To sam sto puta rekao i to je istina. Nikada mi se nije moglo desiti to kao što mi se desilo s tobom, znaš i sama šta smo prošli, pogotovo ovaj zadnji deo. Toliko sam te voleo, da je to strašno - pričao je Janjuš tokom trajanja pete sezone "Zadruge".

Kako će reagovati Janjuš kada bude saznao da je i ovaj video snimak kao dokaz crno na belo isplivao ponovo u javnost, ostaje nam samo da ispratimo, a kako je to izgledalo, pogledajte u video-prilogu detaljnije.

Autor: Pink.rs