'Toni vara Draganu poslednjih 10 godina, znam i sa kim!' Jovana Jeremić iznela šok detalje: Imao je kombinacije i u Beogradu i u Beču!

Voditeljka TV Pink Jovana Jeremić, još jednom je, bez dlake na jeziku prokomentarisala razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića i istakla da se nije uopšte iznenadila jer je, kako tvrdi, znala da pevačicu biznismen vara već unazad deset godina.

Naime, Jovana je iznela tvrdnje da je Toni Bijelić varao Draganu Mirković deset godina i da je, kako kaže, u svakom gradu imao ljubavnicu.

- Šta je Dragana radila u tim situacijama? Pa gde je ona bila, pa zašto ga nije ostavila odmah? Kakvo je to ostajanje? Kakvo je to ostajanje u braku gde te neko ne poštuje? Šta je vama tu nejasno? Šta je vas tu frapiralo? Svi smo mi znali, ajde da pričamo iskreno. Mi smo kao novinari znali da nju Toni vara poslednjih 10 godina. Mi smo svi znali, znali smo čak i sa kojima je vara. Znali smo u koja mu je kombinacija u Beogradu, koja u Beču, koja vamo koja tamo... Dragani je bila sramota ta šta će selo da kaže, jer ona ima taj mentalitet... Luče iz Kasidola. To je taj seoski mentalitet, šta će selo da kaže, da sam se ja oslobodila kad sam otišla, kamo sreće da sam ranije otišla. To je u njenom slučaju bilo, a žene koje se ne razvode zbog materijalnog su za mene mučenice. A ove koje traže, a nemaju ništa su sponzoruše - rekla je Jovana Jeremić.

Podsetimo, Dragana Mirković prošlog meseca je priznala da se razvodi od supruga Tonija Bijelića, posle 24 godine braka, a navela je da već tri godine ne žive zajedno.Njihovi naslednici, sin Marko i ćerka Manuela, ostali su sa pevačicom u Austriji, a uveliko se piše da Toni sa novom partnerkom živi u Nemačkoj.Inače, Jovana Jeremić je i ranije dala svoje mišljenje o razvodu poznatog para.

- Udade se žena zaboravi na svoju karijeru. Pa crna Dragana karijera se nikad ne ostavlja, pa da je multimilioner. Pa ženo, može da bude Rokfeler, nikada ne bih se odrekla svoje karijere. Najveća zvezda da dozvoli sebi to. Tri godine pravila farsu u javnosti, ako vidiš da te vara i da te ne poštuje ustaješ i kažeš on je napravio faul, kažeš razvodim se, rekla je Jovana Jeremić i nastavila da komentariše odnos pevačice i njenog supruga Tonija:

Ko je Toni? Te pare koje ima Toni zaradio je njegov ćale, ne on. Ona je od njega napravila to što je doživela.

"Dragana mora da smrša"

- Dragana mora da smrša da nađe stilistu i da radi na sebi, opustila se i raspustila se i ovo je rezultat. Ja je volim, šta treba sad da izigrava žrtvu. On je sam sebi skočio u stomak. Ja sam razvod doktorirala, Ana Sević i ja imamo zrele razvode na javnoj sceni. Ja nisam varala muža, ali kad sam videla da ne ide rastali smo se. Moraš da budeš iskren i ne zavisiš finansijski od frajera. Sramota je živeti u lažnom braku.

- Mene je pogodilo što se Dragani ovo događa, njen razvod me više pogodio nego moj, završila je voditeljka u jutarnjem programu.

Autor: Pink.rs