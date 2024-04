Sin Dragane Mirković nakon RAZVODA roditelja NAPUSTIO BEČ! Marko stigao u Beograd, pevačica odmah REAGOVALA (FOTO)

Sin pevačice Dragane Mirković i Tonija Bijelića, Marko Bijelić, stigao je u Beograd.

Marko se odmah oglasio na Instagramu, objavio je fotografiju iz automobila gde je pozirao nasmejan. Njegova majka, Dragana, je odmah reagovala pa je prva komentarisala Markovu objavu i stavila je nekoliko emotikona u obliku srca.

Da podsetimo, Dragana i Toni imaju sina Marka i ćerku Manuelu, koji su, kako je pevačica pričala javno, jako vezani za majku.

Mirkovićeva je nedavno na društvenim mrežama podelila fotografiju sina Marka, te ga označila u objavi.

On je ovu fotku takođe objavio na svom Instagramu, te kao lokaciju označio dvorac u blizini Beča u kom žive.

- Moj ponos, moja desna ruka! - napisala je pevačica u komentaru sinu, koji je nedavno otpratio oca sa društvenih mreža.

"Presrećna sam što mi se deca ne eksponiraju"

- Njihova je odluka da se ne eksponiraju medijski. To je malo i začuđujuće jer obično klinci u tinejdžerskom dobu požele da budu viđeni, požele da budu bitni. To je, valjda, negde prirodno. Međutim, oni ne. E sad, da li je to negde moja krivica, uslovno rečeno... Ja sam presrećna što se ne eksponiraju, što su tako odlučili. Meni je uvek bilo dovoljno da je tu samo jedno poznato ime, moje. Još deca? Neka hvala! Moja je krivica jer su to odlučili jer su me jedino videli uplakanu u životu kada sam plakala zbog laži neke koja je objavljena javno. Trebalo je to da sakrijem od njih, ali sam ja preiskrena! Nisam ništa želela da krijem od njih - kazala je Dragana pre nešto više od dve godine o deci.

- Marko je završio akademiju, sada studira ekonomsko pravo, a Manuela bira između dva fakulteta, bila joj je matura... Odlični su učenici, nikad nisam imala problem sa njima. Ja sam blagoslovena što se tiče njih. Mene su usrećili beskrajno - dodala je tada u emisiji "Amidži šou".

