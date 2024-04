'Kad smo se rastali, dao mi je 500 evra i nikad ništa više...' Kaja Ostojić se verila četvrti put, a evo kako je govorila o bivšem mužu!

Javnost je nedavno ostala iznenađena četvrtom veridbom Kaje Ostojić, a iza pevačice su ostala tri neuspela braka.

Iz prvog braka sa košarkašem Nikolom Dragojlovićem pevačica ima ćerku Nikolinu i inače ne voli preterano u javnosti da govori o ovom periodu svog života.

Ipak, Kaja je svojevremeno govorila o tome i priznaje da se ne kaje zbog svog prvog braka, a spomenula je i njegove neisplaćene alimentacije ćerki.

- Ne kajem se zbog prvog braka, jer imam predivnu ćerku. Nismo se baš rastali na najbolji način i prosto, ko želi kontakt sa svojim detetom, taj će da ga napravi. Ja nikada to nisam branila. Ona nikada nije patila zbog toga što on nije tu, stvarno to nikada nisam vdiela. prosto je odrasla bez njega, maltene otkad se rodila je rasla bez njega. On je jednom platio alimentaciju, pre skoro 18 godina. Kad smo se rastali mi je dao 500 evra i više nikad ništa. Sve sam sama postigla - ispričala je Kaja tada.

