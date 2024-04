Ono što je mnoge šokiralo, jeste raskid Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, ali ne sam po sebi raskid, već koliko burne svađe nakon istog, koje često obiluju teškim rečima, dok s druge strane, Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša, takođe, često ulaze u verbalne sukobe koji polako poprimaju sve veće i veće razmere

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs, stupila je u kontakt sa bivšom učesnicom "Elite", Vanjom Živić, koja je dugo vremena dok je boravila u rijalitiju bila, pre svega, Mioni i Ša podrška, ali je ostala i u dobrim odnosima sa Janjušem i Aneli.

Kako gledaš na raskid Aneli i Janjuša i ove njihove učestale svađe, koje su itekako burne?!

- Njegovo nedžentlmensko ponašanje poslednjih dana apsolutno osuđujem. Šta god i kako god, takve reči i postupci su nedopustivi..Ali isto tako, znam da se jako vole i da je sve ovo samo faza, veliki pritisak dugo su tamo, jako teške životne situacije su ih zadesile. Pomiriće se naravno znam to 1/1, ne mogu jedno bez drugog. Biće tu bar još jedno desetak svađi i pomirenja, samo se nadam bez ovakvih uvreda i poniženja, jer je stvarno ružno i ne pristaje im nikako.

Poslala si čestitku podrške Ša i Mioni, a oni juče ušli u brutalan sukob. Kako gledaš na tu celokupnu situaciju?

- Što se tiče Mione i Ša, pa vidi rekla sam i u čestitki, Ša podhitno mora nekako da dođe sebi, jer ovo što radi mu ništa dobro doneti neće. Razumem ga sa jedne strane, jer je Miona totalno neodređena u svojim izlaganjima i odgovorima koje tako nekako dvosmisleno daje, kao da namenski ostavlja prostor za nagađanja, tako mi deluje. Kaje se jako zbog Stanislava, to je očigledno, mada sada već kod nje radi sujeta, jer je on ušao u vezu sa Majom. S druge strane, mislim da je Ša i sam svestan cele te situacije ali prosto nema snage da to prizna javno. Mislim da bi trebalo da je pusti da odu na to Rajsko ostrvo i da lepo vidi na čemu je, mada sam sigurna da se ni tamo ništa specijalno neće desiti niti promeniti. Volela bih da ta veza uspe i opstane, jer su mi oboje jako dragi, ali mislim iskreno da od toga, po svemu sudeći, nema ništa i da samo Šaki sebi produžava agoniju i jako mi je žao zbog toga iskreno.

Autor: N. Ž.