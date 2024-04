Otvorio dušu o svim aktuelnim temama.

Pevač Sloba Radanović bio je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a tom prilikom on je govorio o svim aktuelnim temama kada su njegov privatni život i karijera u pitanju.

- Tu je trebalo da se desi neka medijska pompa i desila se, nadam se da je to prošlo... Neka slušaju čiju god žele verziju. Nisam se čuo s Darom, ona je trebalo da mene kontaktira, a ne ja nju, sve je ispalo kako ne treba. Sve je moglo mnogo lepše i mnogo bezbolnije da se završi. To su sve iskušenja - rekao je Sloba, a onda progovorio o pesmi ''Olovo'' koju je snimio sa Anđelom Ignjatović Breskvicom.

- Prezadovoljan sam. Stvarno vidim da se ljudima sviđa. Spoj je prošao dobro. Pesmu smo pronašli pre Breskvicinog takmičenja, a onda smo odlučili da ubacimo Dekija Petrovića. Ljudi nisu očekivali to ni od nje ni od mene, to što ljudi vole je dokaz da smo uradili dobru stvar - kaže Radanović, a onda je progovorio o mogućoj saradnji s Cecom Ražnatović i nastupu na koncertu Aleksandre Prijović.

- Ceca je najveća zvezda Balkana, možda bude nešto. Čast je biti na Aleksandrinom koncertu, sve što se dešava to i zaslužuje. Ona je dobar čovek i vrhunski vokal, možda i najjači trenutno kod nas. Sve je prelepo ispalo, ponela me je publika i atmosfera. Kad sam video kako ona radi, shvatio sam zašto je toliko vole - poručio je Radanović pred premijernim kamerama i progovorio o novom albumu i svom takmičenju ''Pevaj sa mnom''.

- Prezadovoljan sam albumom, mnogo smo rada i truda uložili u sve to i mislim da će ljudi voleti to što smo im spremili. Bilo nam je baš teško da izaberemo kandidatkinje. Mnogo njih koji su zaslužili da učestvuju. Od mene niko neće dobiti ružne reči, samo dobronamerno. Ne želim da zažalim sutra zbog nečega. Ja znam kako je njima, znam šta sam osećao ja tokom takmičenja. Sve će to biti upakovano, ne želim da nekoga povredim svojim komentarom. Vidim da su shvatile da je sve to prelepo druženje i sad su stvarno opuštene - rekao je Sloba.

