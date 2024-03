Progovorili o svim aktuelnim temama!

Nakon dve decenije pevačica Mina Kostić i pevač Goran Vukošić odlučili su da ekranizuju svoju hit duetsku pesmu ''Isti igrači''. Njih dvoje su za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' pričali o obnovljenoj saradnji i snimanju spota, ali i o aktuelnostima iz svog života.

- Fenomenalna je bila atmosfera, imali smo mali peh, krenula je kiša, viša sila. Tu smo imali mali prekid. Moja ideja je bila da to uradimo posle 21 godine. Bila bi velika sramota da takav hit nema spot. Bio je veliki pritisak od kolega da se uradi kaver za ovaj duet. To nije imalo smisla, pa smo odlučili da uradimo spot - kaže Goran pred premijernim kamerama, a Mina je otkrila koliko joj ovaj duet znači u karijeri.

- Definitivno sam na taj duet jako ponosna. Imam još dueta, ali ovu pesmu pevam po 5 puta na nastupu. Ja Gorana jako volim kao čoveka, kad imamo vremena družimo se, on je veliki džentlmen. Bilo je sinoć lepo, ali nije bilo mnogo ljudi, ja sam pevala kao da je bilo 500 ljuudi. Bila je super atmosfera, to je najbitnije. Naravno da je bolje kad ima mnogo više ljudi u klubu, ali ja nemam problem s tim - otkriva Mina, a Goran je progovorio o nedavnoj ženidbi.

- Posle 14 godina kleknuo sam i zaprosio i čekao odgovor, odgovor je bio pozitivan. KOd mene je sve nešto na odloćeno, i brak i spot. Nikad ije kasno, kad se ljudi slažu nije važno kad će biti poptis. Da nismo isti igrači to ne bilo to - poručio je pevač, a Mina je otkrila da li će i ona možda nekad ponovo stati na ludi kamen.

- To je sve u Božijim rukama, ne razmišljam o tome. Ja sam veliki pobornik braka i volim porodicu i decu. Sad punim 49 godina na Uskrs. Ako bude nešto, ja ću vas obavestiti, to ne može da se sakrije. Ljubav i bolest ne mogu da se sakriju. Najbitnije je da volite i da praštate, da li sam srećna to je samo moj problem, najbitnije je da smo svi zdravi i da predamo sve u Božije ruke, to je prava stvar. Ja mislim da nikad gore isam izgledala, nikad deblja. Ne treniram, jedem kad hoću, ne mogu da izgledam kao da imam 20 godina - otkriva Kostićeva, a onda je progovorila o odnosu i saradnji s ocem svoje ćerke, bivšim mužem Igorom Kostićem.

- Bilo je nekih nesuglasica, ali to je iza nas. Drago mi je da je uspeo, radi spotove, kavere, meni će sad raditi spot za jednu pesmu, već mi je jedan spot radio. Ja mu želim sve najbolje, ako je njemu dobro, biće i mom detetu. Novac nije bitan, bitno je da on ima dobar odnos s našim detetom, ja sam dobra s njegovim roditeljima i to je najbitnije - kaže Mina.

