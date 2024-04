SANJA MALETIĆ TRUDNA?! Pevačica se oglasila za Pink.rs i otkrila istinu: Trenutno sam na odmoru, moja borba traje...

Otvorila dušu!

Pevačica Sanja Maletić (50) nekoliko puta je u javnosti govorila o trudnoći, vantelesnoj oplodnji i borbi za potomstvo. Kako je ranije otkrila, ne postoji opcija da usvoji dete, ali neće odustati od toga da dobije biološko dete i ostvari se u ulozi majke sve dok postoji mogućnost za to.

Sanja je sada za Pink.rs progovorila o glasinama da je u drugom stanju nakon niza pokušaja.

- Ja sam trenutno na odmoru, u kući smo na moru, uživamo... Nisam trudna, kako se priča... Ja se zaista lavovski borim za potomstvo, ali nažalost još nisam u drugom stanju. To želim neizmerno, moja borba traje i nastavljam je - poručila je Sanja za Pink.rs.

Podsetimo, Sanja je govorila i o bolesti štitne žlezde, koju je dobila pre izvesnog vremena, ali i o Hašimotu.

- Dobila sam bolest štitne žlezde, a uz to i gratis Hašimoto koja je popričično teška autoimuna bolest. Gospodin Japanac i ja pričamo. Kada imam obaveza, onda se ujutru dogovorimo o svemu. Bitno je da psihološki sebe namestiš i diriguješ ti, odnosno opet sam ja gospodar. Koliko god to bila teška bolest, ima nade. Postoji jedan lep tekst „Ja se zovem Hašimoto“ i možete da vidite sa čime se sve susreću ljudi iz vaše okoline. Kad to budete pročitali svi će te znati kako da se ophodite prema ljudima. Na primer: „Vidimo se na kafi u dva“, pa vam u dva pošalju poruku da ne mogu da izađu iz kuće pa moraju da slažu, znajte da to nije do njih nego do bolesti koja ih čini takvima. Žena sam koja stoji čvrsto na nogama i dokle god dišem, ja vučem konce i azda sam svog života. Ne dozvoljavam da me bilo šta poremeti, jednostavno ne dam- ispričala je tada Sanja.

Autor: Pink.rs