ANA NIKOLIĆ IZUDARALA MUŠKARCA U KAFIĆU! Pevačica u epicentru novog SKANDALA, a ovo su ŠOK detalji!

Ana Nikolić je opet u centru skandala!

Kako saznajemo od izvora sa lica mesta, pevačica je u nedelju u večernjim časovima u jednom kafiću u šoping centru u okviru kompleksa Beograd na vodi fizički napala i izvređala jednog momka koji je sedeo pored nje.

- Ana je, kao i skoro svako veče, bila u šoping centru, gde je obilazila butike i po kabinama isprobavala garderobu. Na kraju je sela u neki kafić s jednim muškarcem. Sve vreme se čudno ponašala, ali to nije iznenadilo nikog od prisutnih. U početku je sve delovalo da je u redu, a onda je u jednom trenutku potpuno promenila raspoloženje i pobesnela na čoveka koji je sedeo pored nje. Nakon što ga je žestoko izvređala, ona je tog muškarca počela da udara tašnom i da ga psuje. U momentu su se svi okrenuli i bili zabezeknuti ovom scenom. Ubrzo je Ana ustala od stola i demonstrativno napustila kafić, pa se uputila ka garaži i svom automobilu. Mnogi su taj skandal i snimali telefonom, tako da će se to sigurno pojaviti na mrežama u nekom trenutku - završava očevidac skandala.

Podsetimo, Ana je krajem prošle godine bila vinovnica još jednog sličnog skandala, kada je napala svog saradnika, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta. Pevačica je tada došla ispred njegovog studija, pozvonila mu na interfon i zahtevala od njega da siđe ispred zgrade. On je to i učinio, a ona je odmah krenula da ga napada.

- Haos je bio ispred zgrade. Rale je bio u studiju sa pevačicom Oljom Bajrami, Ana je došla i napravila skandal. Izletela je iz "mercedesa", urlala, ceo komšiluk je uznemirila. Baš je nastao haos. Nazivala ga je pogrdnim imenima, pominjala Olju, prebacivala mu što je s njom u studiju. Tad je i fizički nasrnula na njega. Grebala ga je, čupala, celog ga ispljuvala. Nekako se izvukao i vratio u studio, a ona je nastavila kolima da se vozika ispred zgrade - ispričao je tada izvor Kurira, što je potvrdila i sama Bajramijeva:

- Šokirana sam, ne mogu da verujem da je došlo do toga. Ja godinama sarađujem s Raletom, to svi znate. Ne znam šta Ana radi s njim, niti me se tiče. Takođe, ja nju nisam videla, ali ko meni može da zabrani da ja bilo koga vidim?! Došla sam, platila pesmu i otišla. Gospode Bože, ovo je jezivo - poručila nam je tada uznemirena Olja.

