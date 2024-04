OTAC JU JE OSTAVIO KADA JE IMALA 3 MESECA, A OČUH SRUŠIO CEO SVET! Ovako izgleda ćerka Ruške Jakić, ne živi u Srbiji i ista je MAJKA! (FOTO)

Ruška Jakić se udavala tri puta, a iz braka sa Laletom Nadeždićem dobila je ćerku Anu Nadeždić, za koju mnogi kažu da je ista majka.

Ana Nadeždić se rodila kao plod ljubavi, iako se Ruška sa mužem rastala kada je devojčici bilo svega tri meseca. Ruška se celog života trudila da Ani pruži sve što poželi i zaslužuje.

Ana je odrastala uz svoju majku, obrazovala se, a kada je došlo vreme za studije, otputovala je u Italiju, a danas je uspešan lajf kouč. Iako ju je biološki otac napustio kada je imala samo tri meseca, ćerka Ruške Jakić vezala se za njenog drugog supruga muzičara Voju Milinu, koji je u njenom životu zamenio očinsku figuru.

- Bio je veoma posvećen porodici, a prema meni se ponašao kao otac. Vodio me je na skijanje, naučio me je da plivam, odvodio me u školu i sve je bilo divno do moje 17. godine i drugog velikog životnog iskušenja za mene i moju majku kada je saznala da on ima ljubavnicu. Taj brak je propao, a ja sam se emocionalno anestezirala i zatvorila u sebe. Bol koji je krenuo nakon odlaska drugog najvažnijeg čoveka u mom životu je bio snažan - ispričala je jednom za medije Ana.

Ana je u osamnaestoj godini, na insistiranje svoje majke, upoznala svog biološkog oca.

- Bila sam tad u emocionalnom haosu. Odlučila sam tad da ga više nikad ne vidim, a kroz glavu mi je samo prolazilo “gde si bio toliko godina...?” - rekla je ona jednom prilikom.

Sa majkom Ana ima divan odnos i jedna drugoj su najveća životna podrška.

