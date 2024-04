Bivša učesnica aktuelnog rijaliti programa "Elita", Vivien Kurtović, u uživo uključenju u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji, otkrila je u kakvom je odnosu sa, takođe, bivšim učesnikom "Elite" Slobodanom Josipovićem, ali je i otkrila o čemu je Miona Jovanović razgovarala u karantinu sa Stanislavom Krofakom.

Internet je obišla zajednička fotografija Vivien i Slobe na piću, a s obzirom na to da je u više navrata zbog njegovog, kako je ona tada pričala, lošeg ponašanja prema njoj zaplakala, sve je začudilo što su se zapravo našli posle rijalitija. Ovom prilikom, Vivien je otkrila istinu o njihovom odnosu.

- Desilo se to tako što sam ja, inače, bila sam kod drugarice i kod svog producenta i onda sam se videla sa Slobom. Našli smo se na piću, počele su da sevaju neke varnice, sve to polako treba da se dešava. Stavila sam stori: "Dok druge veze pucaju u Eliti, napolju se rađa nešto novo", a i ako se dobro sećam, mi smo prvi par koji je druge nedelje dobio mafine...Vreme će pokazati šta će da bude. Iskreno, desilo se sve nekako spontano, otišla sam da nađem neku majicu i onda smo seli na kolač, tako smo pričali o svemu. Shvatili smo onda kako smo glupi, jer tamo nismo našli zajednički jezik.

Kada je reč o najomraženijoj osobi iz njenog ugla, tj. učesniku kog ne može očima da gleda, kao iz topa rekla je da je u pitanju Marija Malivuk.

- Iskreno, Mariju Malivuk ne mogu da gledam, katastrofa je, laže. Ona je opsedala tog producenta, dečko je izbezumljen. Ko mi je tu još?! Videla sam da me je dosta njih ogovaralo. Ja sam bila dobra sa Miljanom, ali i sa Marinkovićima. Nisam ispratila, ali mislim da me nisu ogovarali, videla sam da su me Janjuš i Aneli nešto ogovarali. Nisam to očekivala, zato što sam ih baš volela tamo. Uroš Stanić isto, s njim sam se družila, on je izljubomorisao što sam otišla kod Aneli i Janjuša u rehab, on me je dosta razočarao. Kao prijatelja sam ga zavolela tamo, ali eto. Tu je Bebica, tu je Teodora, Milica Veličković... - istakla je Vivien.

Kada je reč o odnosu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, koji je danima unazad na klimavim nogama, Vivien je istakla da je taj odnos za nju, kako kaže, bolestan.

- Iskreno, meni je to bolesno, pritom, mislim da ona njega ne voli, mislim da je to što ne može da nađe boljeg, pa se zakačila za Bebicu. Voli on da ga žene gaze, očigledno, tako da, ona ga gazi i ne odustaje. Čula sam da je bila sa Takijem, ona je pričala da ju je Taki vodio pod Ostrog. Poverila mi se da je vodio tamo, ali nije da su bili u ljubavi - rekla je Vivien.

Za sam kraj, osvrnula se na dešavanja između Nenada Aleksića Ša, Mione Jovanović i Stanislava Krofaka.

- Iskreno, meni je to Holivud. Stanislav je mnogo kulturan. Ja sam bila u sobi u karantinu sa Mionom, ona je konstantno telefonirala sa njim: "Ja ne znam šta će tamo da se desi, ja volim svog dečka" i pričala mi je kako je živela s njim u Zagrebu i kako je ona sve imala, ali joj je trebalo nešto više. Da, ona je njega pripremala, ali je stalno pričala da voli svog dečka. Meni su Maja i Stanislav slatki, to moram da kažem. Nisam mogla da čujem šta je on njoj govorio, ali u suštini, on joj je verovao i podržao je njen ulazak - rekla je bivša učesnica "Elite".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.