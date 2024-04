IMA SAMO JEDNU TEORIJU! Edo Fetić dao svoj sud o Majinoj vezi sa Stanislavom, misli da će MIR da ih odvede u SUNOVRAT?! (VIDEO)

Bivši zadrugar Edo Fetić, kako kaže, poznaje aktuelnu učesnicu "Elite", Maju Marinković i pre treće sezone "Zadruge" u kojoj su bili zajedno, te se ovog puta u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji osvrnuo na njen odnos sa hrvatskim MMA borcem, Stanislavom Krofakom.

Kako je istakao, on smatra da njihov mir, kako kaže, ne radi Maju, te i da ako nastave ovako mirno, idu pravim putem da raskinu.

- Pa dobro, ja sam rekao malopre, mislim da on nije Majin tip, previše je miran za nju. Znam je dugo, mislim da je trebala da ostane sama do kraja, ali ona voli da bude u toj priči, tako da je to Maja. Ona je skontala da će biti glavna priča i to mora biti Maja. Ako on bude okej prema njoj, biće i ona prema njemu, što vodi ka raskidu, jer nju to ne radi...Jedna je priča kad si unutra, jedna je kad si spolja. Odavde su mi svi foliranti, jedini iskren je Ša tu u celoj toj priči. Mi ga osuđujemo zbog plakanja i kukanja, što je idiotski, pa nisi u vrtiću.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.