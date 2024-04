Čuvena džez pevačica Beti Đorđević bila je zvezda Jugoslavije 60-ih i 70-ih godina prošlog veka, a sada je, gostujući u jednoj emisiji, govorila o svojoj slavnoj karijeri i turnejama po tadašnjem SSSR-u i Zapadnoj Nemačkoj.

- Imala sam turneje po SSSR-u, zapravo njih 4. Takođe i u tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj. Tamo sam imala veliki uspeh u američkim klubovima. Posle druge ture pevanje su ustajali, a već posle prvog dana se zacrni klub - prisetila se Beti i dodala:

- To su bili oficirski klubovi gde su bili Amerikanci sa svojim suprugama. Imala sam puno prijatelja afroamerikanaca koji su me obožavali. Tada smo skidali američku muziku i mučili smo se oko tekstova. Jer to nije kao danas da klikneš jedno dugme i da dobiješ sve na izvolte. Mada tada smo se upoznavali sa Amerikancima i njima smo tražili da nam nađu tekst jer to pevaju njihovi pevači i teško se razumeju - rekla je pevačica.

Autor: pink.rs