Ispala sam najveća guska što nisam... Goca Lazarević odbila Zaharovu pesmu koja je danas veliki hit, evo o kojoj numeri je reč

Naša poznata pevačica narodne muzike Goca Lazarević u jednoj emisiji priznala je da je napravila veliku grešku u svojoj karijeri.

Kako je Goca Lazarević istakla, njena velika greška je što nije prihvatila numeru svog bivšeg supruga, Milutina Popovića Zahara, koju je otpevala njena koleginica Merima Njegomir, a koja je danas veliki hit.

- Ispala sam velika guska što nisam uzela "Ivanova korita". Takođe, žao mi je što nisam ja mogla, jer je to muška pesma, da otpevam "Vino točim a vino ne pijem"

Podelila je i zanimljivost vezanu za jednu od najlepših narodnih pesama, takođe Zaharovu kompoziciju koju je maestralno otpevao pokojni Stanoša Stošić:

- Recimo jedna od najljepših njegovih pesama je "Zbog tebe mome ubava". Nikad nisam bila dovoljno sujetna i dovoljno sebična. Ja sam mu rekla: "Zahare, moglo je to da se okrene i na žensku pesmu, ali kad je ovako daj je našem najvećem tenoru, Staniši Stošiću zato što će on to najbolje da otpeva. Ja sam surovo realna osoba čak i previše. Tako da to je bilo namerno.

Ipak za odbijaje pesme Ivanova Korita nema opravdanje za sebe:

- A za Ivanova korita to je strašno - guskine guske guska!

Autor: Nikola Žugić