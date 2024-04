'DALA MI JE SAVET' Teya Dora progovorila o Anastasiji Ražnatović, muškarcima i raskidima: Zatvorim se u kuću, momci mi ne prilaze

Teya Dora, ovogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji u Švedskoj, osvojila je nagradu najboljeg ambasadora Srbije u svetu.

- Baš sam počastvovana i iznenađena. Jako je lepo da se poštuje i kada se pomene autorstvo da se to održava i da se podstaknu drugi ljudi koji žele time da se bave da treba. Naročito žene jer njih ima manje, a jako su talentovane i trebalo bi češće žensko ime da se čuje na našoj javnoj sceni - kaže ona za “Blic“ i objašnjava zašto misli da su žene u manjini kada je reč o predstavnicama u svetu.

- Ima i tog liberalizma, ali muška imena se više čuju, ali i ženska energija ume da varira. Uvek se treba izboriti. Moja energija u studiju je muška, moraš da dođeš sa stavom. Volim to što radim i uživam u tome i onda nekako mislim da to glatko teče. Tu je i timski rad. Generalno je super, završili smo žurke koje smo imali oko “Evrovizije“ i bilo je jako lepo, publika je fenomenalna i nisam znala da su toliko “ludi“ evrovizijski fanovi, baš je bilo zanimljivo. Imamo još jednu žurku kad odemo u Malme, u Kopenhagenu, i baš se radujemo tom odlasku koji je uskoro. Probe su nam svaki dan četiri do pet sati, sređujemo i radimo poslednje detalje kostima, sve je top i sve je kako treba - istakla je Teya Dora i otkrila šta je najviše pitaju kada ode u inostranstvo.

Kolege iz inostranstva najviše zanima da im objasnim o ramondi, šta znači i zašto je nama značajna, jako ih interesuje ta tema. Pored toga, kako će izgledati nastup, kakva su osećanja, da li smo uzbuđeni i kakva je naša podrška ovde u Srbiji. Lepo je što se svi ovde podržavamo i bodrimo ko god da ode i što smo takav narod.

Teodora otkriva da muškarci nemaju gde da joj priđu, te da njihove poglede nije primetila.

Toliko sam zatvorena u kući i dosta radim, osim kad idem na žurke povodom takmičenja i probe, tako da ne znam gde bi mogli momci da mi priđu. Imala sam duge veze i nisu bili bolni raskidi. Imam prijateljski i savršen odnos sa svima, nekako se vodim time da ako je bolno uvek je bolno, ali gledam da lepo završim odnos - istakla je naša predstavnica koja piše pesme, pa su često njeni ljubavni odnosi završili u stihovima.

- Podsvesno se desi da neki deo teksta bude jako ličan na kraju dana, iako meni to ne deluje dok pišem.

Teodora je priznala da se čula i sa Anastasijom Ražnatović koja joj je poslala poruku podrške.

- Čula sam se sa Anastasijom posle “Pesme za Evroviziju“, dala mi je savet da uživam, što je i najlepši savet i čestitala mi na pobedi - sa osmehom je rekla pevačica.

