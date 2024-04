KEJT MIDLTON OPET POD STRESOM! Nakon saznanja da ima RAK, sad strepi i zbog OVOGA!

"On zna kroz što prolazi njegova sestra i zato sve vreme nastoji da sve smiri", pišu pratioci na društvenim mrežama, aludirajući na novi skandal koji trese Veliku Britaniju.

Džejms Midlton (37), brat princeze od Velsa, Kejt Midlton (42), posvađao se sa "komšijom iz noćne more" koji napada njegovu porodicu. Džejms ima farmu, a komšija Dejvid Alderton je, po selu Stanford Dingley, postavio zlonamerne plakate protiv Džejmsa i porodice, pa se žali na buku i svetlosno zagađenje koje dolazi s farme u Berkširu

Mnogi se sada brinu da će Kejt, kojoj je dijagnostifikovan rak, sada morati i da strahuje za život svoga brata, kog komšija ne može da podnese.Alderton se bavi trgovinom motora i živi u bungalovu nasuprot Džejmsove farme. On se, navodno, posvađao sa bratom princeze od Velsa, i upozorio ga da će "stvari postati brutalne", piše Page Six.Njihov odnos navodno je postao loš nakon što je Džejms tražio da komuniciraju samo preko imejla ili lokalnog veća, ali to nije uticalo na Dejvida koji je nastavio da preti Midltonu.

"Gospodin Alderton ima istoriju sudskih sporova sa komšijama u selu. Još 2017. godinee tužio je veće i jednog meštanina, pa ih je zastrašivao zbog prigovora na niz zahteva za planiranje, koji su svi bili odbijeni", rekao je Džejms.

Alderton je odbio dati izjavu za "The Independent" što se tiče najnovijih informacija, ali je za Daily Mail, u februaru prošle godine, rekao da Džejms koristi "neprikladne mašine koje ispuštaju nepoželjna, otrovna i štetna isparenja".

"To su prastare, bučne, prljave, smrdljive mašinei, stari Fergusoni, mašine za seču drva, šta god hoćete. To je farma, pa pretpostavljam da misli da je opravdano to što ima poljoprivredne mašine čak i ako su zapuštene. Ali on je, takođe, dužant da brine za svoje komšije i okolinu, treba da vodi računa da to što radi ne utiče na ljude u blizini", komentariše komšija.

Džejms je jednom prilikom komentarisao optužbe i sve osporio:

"Tužno je da neko ko odabere život na selu u poljoprivrednoj zajednici ne može da prihvati da će s vremena na vreme biti buke i mirisa traktora i životinja, pogotovo ako žive pored farme. Zanemarili bismo našu dužnost i odgovornosti prema životinjama i prirodi ako bismo učinili ono što je on tražio od nas", dodao je Džejms.

