OPET U PITANJU PREVARA?! Isplivali dokazi koji pokazuju da se na snimku s drugim muškarcem NE NALAZI Kejt Midlton?! Evo detalja! (VIDEO)

Svaka nova fotografija i svaki novi video koji osvane kao pokazatelj da je voljena princeza živa i zdrava, da se uspešno oporavlja od operacije abdomena i da je u njenom braku sa princom Vilijamom sve u redu, u javnosti samo izazove sve veću sumnju i potrebu za 'raskrinkavanjem podmetnutih dokaza'.

Takav slučaj je i sa najnovijim snimkom sa farme u Vindzoru, gde princeza od Velsa šeta razdragano i nasmejano sa svojim suprugom.

Retko ko je 'na prvu' poverovao da ekskluzivan paparaco video zapis, koji je objavio "The Sun", zaista oslikava relevantno stanje stvari u životu princa i princeze od Velsa. Žena, koja nesumnjivo liči na Kejt Midlton, delovala je svima odmah mnogo mršavije.

Ali, fizički izgled i gubitak kilograma mogao je da se pripiše operaciji i postoperativnom periodu. Druga stvar koja je unela u ljude poveći crv sumnje jeste lice, koje bi moglo biti njeno, ali teoretičari zevere su odmah upozorili da žena sa snimka može biti i dvojnica princeze - Britanka Hajdi Agan, a u trećem slučaju čak i Vilijamova 'ljubavnica' Rouz Hanberi, markiza od Čolmondelija.

Popularna dvojnica, koja se na mrežama upravo tako i predstavlja, za medije je istakla da je ona u vreme kada je napravljen snimak bila na poslu i naglasila da je ovog puta informacija tačna i da popularnim predelom kraljevskog imanja zaista šeta Kejt.

Lepa Markiza je takođe izjavila da su sve isninuacije u vezi sa njom i njenim odnosom sa princom Vilijamom lažne.

Žena sa snimka viša od Kejt

Treća stvar koja 'sugeriše' da žena na vindzorskoj farmi u sportskoj garderobi i sa cegerom u ruci nije Kejt jeste visina.

Kada su na društvenim mrežama uporedili snimak sa starijim relevantnim fotografijama princeze i princa, oba puta je omiljena članica britanske monarhije bila u ravnom, jasno je da je osoba na novom video materijalu viša.

Both photos were of them in flat shoes. Anyone notice an obvious height issue here! Look at where Kates eyes fall against William



Kate or William Not Kate #KateMiddleton #KingCharles #KateGate pic.twitter.com/WlnvcnEzBp — Mehwish🦋 (@Mehwish802) 18. март 2024.

Nije isto ni uvo?

Analitičari i korisnici društvenih mreža su otišli toliko daleko da su upoređivali čak i uvo lepe brinete i ženske osobe na snimku i zaključili da ušna školjka nema isti oblik.

Novinarka BBC-a odlučna da na snimku nije Kejt

Poznata novinarka Sonja Mekloglan, koja radi za BBC, gotovo je uverena da ženska osoba koja nasmejano izlazi iz prodavnice u Vindzoru nije voljena 'nestala' princeza.

"Uznemirujuće što novine poput Tajmsa o tome izveštavaju kao o činjenici. Naslov glasi "Kejt prvi put viđena u javnosti", a to očigledno nije ona. Kao što je neko rekao, možda je u pitanju par dvojnika. Nema teoretičara zavere, ali sve je veoma čudno", izjavila je ona, a preneli su svi svetski mediji.

Podsetimo, princeza od Velsa poslednji put je viđena u javnosti zvanično krajem decembra prošle godine tokom Božićne tradicionalne šetnje, a nekoliko nedelja nakon toga podvrgnuta je operaciji abdomena, kada joj se 'gubi svaki trag'.

BBC reporter Sonja McLaughlan says that the TMZ video of the woman shopping this past weekend was a Kate Middleton lookalike, and "it's disturbing that newspapers are reporting this as fact." pic.twitter.com/5jlGXkBnqF — Kristen Meinzer (@kristenmeinzer) 19. март 2024.

Od tada su svetom odjeknule brojne teorije zavere, sumnje i strahovi za njen život, koje je Bakingemska palata pokušala da 'utiša' fotošopiranom fotografijom Kejt i dece na Dan majki 10. marta, a potom i montiranom paparaco fotografijom ispred zamka Vindzor.

Iako je deo javnosti novim snimkom sa vdinzorske prodavnice farme malo umiren, deo je upao u još veću paranoju i upitao - ako se princeza oseća dobro, kako deluje na snimku, zašto se ne obrati javnosti?

Najnoviji skandal koji je 'prišiven' za njihovo ime jeste pokušaj osoblja privatne bolnice u kojoj je Kejt operisana da pristupi njenim bolničkim podacima, a sada se oglasila i britanska ministarka zdravlja.

Zvanično se vraća dužnostima nakon Uskrsa Ono što je najavljeno iz palate jeste da se njen povratak dužnostima nakon 17. aprila. Ipak, postoji pretpostavka da bi lepa brineta mogla da se vrati obavezama i ranije i da bi čak mogla da prisustvuje uskršnjoj službi u kapeli Svetog Đorđa na imanju u Vindzoru.

Autor: N. Ž.