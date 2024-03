KEJT MIDLTON OBJAVILA PRVE FOTKE NAKON TEŠKE OPERACIJE! Evo zbog čega sad svi misle da je njeno stanje GORE nego što jeste! (FOTO)

Princeza od Velsa nije mogla a da ne obeleži Međunarodni dan žena. Tim povodom je na zvaničnim profilima nje i princa od Velsa objavljen niz fotografija, koje su samo dale novi zamah glasinama da nakon operacije njeno stanje nije dobro.

Kejt, koja se oporavlja od operacije kojoj je podvrgnuta u januaru, može se videti na fotografijama s nizom inspirativnih žena, no zanimljivo je da su to sve stare fotografije snimljene pre njene operacije. Kako je najavljeno ranije, Princezu nećemo videti do iza Uskrsa, odnosno kraja ovog meseca.

After her daughter Brodie's death by suicide in 2020, Emma Webb launched a suicide prevention campaign. Brodie was a talented equestrian, which is what inspired @thewebstermwebb’s challenge pulling a life-size resin horse 160 miles from Chepstow to London. pic.twitter.com/WyMeF8C3tv — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 08. март 2024.

Ipak, ovo je prvi put da su fotografije princeze podeljene na službenim kanalima od 31. decembra. Tada je na službenim kanalima kraljevskog para napravljen fotopregled događaja kojima su ona i Vilijam prisustvovali prošlog decembra.

Među fotografijama koje je Kejt sad podelila nalazi se i njen susret sa Sarom Goldson, koja trenira dečake i devojčice za Vimbldon. Tu je i njen snimak s Bjankom Sakol, suosnivačicom banke za bebe Sebby's Corner, koju je posetila u novembru, te još jedna s dr. Gabijem Ajdom, izvršnom direktorkom dečje bolnice Evelina London.

Vaitea Cowan is a co-founder of @Enapter, a company aiming to account for 10% of the world's green hydrogen by 2050. Enapter won the Fix Our Climate category at the 2021 @EarthshotPrize and continues to thrive. pic.twitter.com/sJrxAKkioQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 08. март 2024.

Tu je i slika Kejt i Vilijama dok razgovaraju s profesorkom Uzom Ivobijem, osnivačicom Race Council Cymru, koju su upoznali na putovanju u Kardif u oktobru.

"Srećan Međunarodni dan žena! Slavimo uticaj neverovatnih žena danas, i svaki dan. Ovo su samo neke od briljantnih žena koje su nas inspirisale u proteklih 12 meseci", stoji u statusu koji prati fotografije.

Autor: N. Ž.