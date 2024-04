PROŠETALA ROLEKS OD POLA MILIONA EVRA! Ana Ivanović nosi sat od belog zlata prekriven dijamantima!

Bivša teniserka Ana Ivanović u poslednjem periodu posebnu pažnju privlači svojim autfitima.

Uz stajlinge birane po poslednjoj modi Ana neretko uklopi i komade nakita poznatih svetskih brendova, a jedno od njenih najsvežijih pojavljivanja u tajvnosti mnogima je oduzeo dah.

Naime, Ana se nedavno pojavila na crvenom tepihu, a pored duge žute haljine koja joj je otvorila jedno rame, više pažnje privukao je njen sat.

Kako prenosi stranica na Instagramu, model Roleksa od belog zlata koji je prekriven dijamantima u duginim bojama vredi 500.000 evra.

Pomenuta stranica takođe tvrdi da je model unikatan, te da više nije u proizvodnji.

Podsetimo, Ana Ivanović nedavno je da otkrila na koje načine zarađuje nakon što se svojevremeno penzionisala iz sporta.

Kako je Ana istakla, ona ima dva svoja biznisa, i firmu u Beogradu gde joj brat najviše pomaže.

- Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam volela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju! - priznala je Ana Ivanović, spomenuvši i supruga.

- Tu je i jedna kompanija, to je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i par brendova sa kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj - dodala je nekadašnja prva teniserka sveta.

Autor: pink.rs