Bivši muž Radmile Živković bio je glumac, s njim ima ćerku Bojanu, a posle njega se udala ponovo! Ovo je njena priča! (FOTO)

Radmila Živković je legenda domaćeg glumišta, koja je ostvarila veliki broj zapaženih uloga što na TV-u, što u pozorištu, ali je najviše ponosna na svoju ćerku Bojanu, koja je krenula njenim stopama.

Radmila je Bojanu dobila sa čuvenim snimateljem Predragom Bambićem koji se u mladosti bavio takođe glumom. Predrag se u ranoj mladosti oprobao kao glumac u "Zemlji istine, ljubavi i slobode" i "Dečko koji obećava".

Posle braka sa Bambićem Radmila Živković se udala za Dragana Mihajlovića, ali je ostala u dobrim odnosima sa Bambićem zbog ćerke, s kojim se često fotograifše, jer ih ćerka spoji.Bojana svoju karijeru glumice gradi strpljivo i nenametljivo, bez potrebe da se poziva na slavnu majku ili traži pažnju na javnim dešavanjima.

- Ja sam srećna, ne zato što joj je to nametnuto sa moje strane, već zato što je to njeno viđenje i njena nepotreba da se na taj nedostojni način eksponira. Svako se bori za svoje mesto u životu… Razumem modne revije i ljude koji se bave takvim poslom, ali potreba ostalog sveta da bude viđen i da zbog toga misli da nešto znači u ovom društvu strašna je. Bolje je da sediš kod kuće i čitaš knjigu ili gledaš u plafon i razmišljaš o onome što te okružuje jer je to vrednije provedeno vreme nego biti na fešn, mešn, trešn varijantama. Mogu da me mrze zbog ovoga koliko god hoće, ali taj jezik je izmišljen i uvode nam ga oni koji proizvode te nazovi događaje. Presrećna sam što i Bojana misli isto. Možda je u pitanju genetika, a moguće da je stvar vaspitanja to da nije značajno šta nosiš na sebi, već u sebi - rekla je Radmila Živković svojevremeno.

