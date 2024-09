To nije stigla da uradi: Eva Ras se prisetila poslednjeg razgovara sa Radmilom Živković, ovo je sve raznežilo

Glumica Radmila Živković preminula je danas u 72. godini u Beogradu, a iza sebe je ostavila širok opus uloga.

Glumica Eva Ras radila je sa Radmilom seriju "Srećni ljudi", gde su živele u tom čuvenom "ranču prokletih". Radmilu je tada publika zavolela kroz ulogu Đilde, a kolege je se sećaju sa osmehom na licu.

- Za tužnu vest sam saznala na ulici i ne mogu da vam opišem koliko mi je žao. Sve je ovo iznenada za nas. Ona je za mene bila najbolja gospođa Ministarka. Ona je u toj ulozi bila maestralna i ja to nikada nisam krila. Iznenađena sam zbog njene smrti jer je ona za mene bila oličenje zdravlja, počinje svoju priču za Blic Eva Ras i nastavlja:

- Sada je sezona zimnice i to su bili dani kada smo nas dve pričale o cepkanoj paprici i ajvaru. Uvek smo pričale o tim ženskim stvarima, jer i mi glumci smo obični ljudi i radimo sve što i ostali u to doba godine. Teško mi je zbog svega, eto ove godine ajvar nije stigla da napravi. Naši susreti su uvek bili lepi. Mnogi su nas napustili od početka godine i ja mislim da je to neka greška prirode, ostade nam scena pusta. Stalno neko umire, a umetost ostaje bez najboljih.

Eva kaže da od kada je čula tužnu vest, sve vreme misli na Radmilinu ćerku.

- Teško mi je zbog Bojane, jako sam tužna što je ostala bez majke mlada. Ja sam bez svoje ostala u 46 godina, a ona ranije. To se teško podnosi. Nek ima snage za sve, a Radmili nek je laka zemlja.

Autor: N.Brajović