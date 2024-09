Zbog ovog kolege je plakala: Radmila Živković je sa čuvenim glumcem imala neprijatno iskustvo, a tu scenu nikada nije zaboravila

Glumica Radmila Živković preminula je u 72. godini u Beogradu, potvrđeno je iz Narodnog pozorišta.

Glumica Radmila Živković jednom prilikom progovorila je o neprijatnom iskustvu koje je imala sa kolegom.

Radmila Živković rekla je tada kako su ona i Ljubiša Samardžić snimali scenu u kojoj je on slikar, koji je naslikao njen portret sa golim grudima.

- On je slikar, zamislio je tako da je napravio taj portret sa golim grudima. I ja sam imala jednu bluzicu od svile, grube i jake. Na probama je radio sve kako treba, a kada je bila kamera, krenuo je da me otkopčava i da proba da me skine. Ja sam to držala sa obe ruke, jer nisam smela da prekinem kadar. Kad je bilo stop, videla sam da mi je krvavo urezano od te jačine - kaže Radmila Živković pokazujući na ruke.

Dalje navodi da joj je jako teško pala cela situacija, ali da nije propustila priliku da se kolegi osveti.

- Ja sam plakala, ne pred njima naravno i kada smo posle 20 godina radili film zajedno, ja sam ga ubila kišobranom. Izmlatila sam ga kišobranom do besvesti. Zoran Cvijanović je hteo da ga brani, Ljubišu Samardžića, neka mu je laka zemlja. To je anegdota, to mi je ostalo za ceo život - rekla je glumica svojevremeno za "Kurir".

Autor: N.Brajović