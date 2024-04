GRAŠO ČEKA DRUGO DETE! Hana Huljić ponovo trudna! (FOTO)

Pevač Petar Grašo i njegova 14 godina mlađa izabranica Hana Hiljić čekaju drugo dete.

Par je pre godinu i devet meseci dobio ćerku, kojoj su dali ime Alba, a sada stiže još jedna prinova u njihovom domu, što je Petar i potvrdio.

Kako svoju privatnost čuvaju daleko od očiju javnosit, detalje o trudnoći svoje supruge nije podelio sa medijima, te za sada nije poznato u kom je mesecu, ali i da li znaju pol bebe.

Inače, Hana je ranije otkrila koliko uživa u majčinstvu.

"Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo porasti i možda sad jedva čekam da poraste, ali kad poraste biće mi žao. Predivna je, vesela je, unela je nešto posebno u naš život", rekla je o malenoj Albi.

Priznala je da njoj i Petru puno pomažu bake, ali je temelj porodice, ipak, ljubav između nje i Petra.

"To da deteodrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvek mi je žao dece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam srećna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmeh", rekla je Hana.

