Presrećan zbog prinove! Petar Grašo otkrio pol deteta!

Petar Grašo i Hana Huljić nedavno su izašli u javnost sa informaciju da čekaju drugo dete.

Naime, njih dvoje već roditelji ćerkice Albe, koju su dobili 2022. godine, a nedavno su obelodanili da je Hana ponovo u blaženom stanju.

Petar Grašo i njegova izabranica vole da svoju privatnost drže daleko od očiju javnosti, ali su sada odlučili da javnosti otkriju pol deteta.

Sada je Grašo otkrio da očekuju naslednika, prenosi "Blic".

Podsetimo, nedavno je Grašo ispričao kako se Hana oseća.

- Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba da bude, to je ok - rekao je za "In Magazin" i dodao:

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste, biće mi žao. Predivna je, vesela je, unela je nešto posebno u naš život - rekao je pevač.

