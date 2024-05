TAKO SE NISMO DOGOVORILI: Sara Reljić zapevala svoju pesmu na romskom veselju, pa doživela ŠOK! Totalno neočekivana situacija!

Nije se nadala ovome!

Atraktivna pevačic, poznata i kao kraljica bakšiša, Sara Reljić govoirla je o studijskom albumu kojim je veoma zadovoljna.

- Zadovoljna sam prvim projektom odnosno pesmom "Neformalno" koja je baš dobra i spot ja baš baš dobar.

Pored snimanja pesama i nastupa u klubovima vikendom Sara ponekad peva i na čuvenim romskim veseljima, a na jednom od njih desilo se nešto za pamćenje:

- Sećam se, radili smo jednom u Parizu na Šanzelizeu. Tad sam ja išla na fiksnu cenu, oko hiljada evra, nisam bakšiš dobijala. Alo na tom veselju na jednu pesmu sam samo ja dobila oko 4-5 hiljada evra. To je bila moja pesma Dik Dik koja je inače na romskom jeziku. Znači, sve novčanice od 500 su mi davali. Tu je pevao i Šerif Konjević i Ljubali Aličić- Ozbiljna ekipa. Ja ne mogu ni da zamislim koliko je taj menadžer na tom veselju zaradio.

Ispričala je i zanimljovu anegdotu o trpezi na istoj proslavi:

- Znaš šta je interesantno, moram da ti kažem to. Mi smo radili na tom veselju i oni su u sali imali svoj uslov za njihovu hranu. I onda su naši ljudi, mislim, Romi, ali dobro, naši ljudi, realno rekli: Ok, može to vaše, ali mi imamo naše. I onda je išlo ovako: francuska ona njihova pašteta guščja, a onda ide prase. Normalno. I sve tako u krug. Za doručak, ne znam, ono iznose one njihove kroasančiće, kod nas burek. Hvala Bogu.

