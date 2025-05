Kakav šok: Mimas ugledala Gruju i Mrvicu pod pokrivačem, pa ga na ivici suza odjavila za sva vremena! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali priliku da pogledaju Nikolu Grujića Gruju i Jelenu Nedeljković Mrvicu pod pokrivačem. Voditelj Milan Milošević je dao reč Mileni Šarac Mimas.

- Ja znam šta mi je bilo i katastrofa mi je da gledam ovo. Htela sam da vidim njegovo pravo lice kada popije i pustila sam ga jer sam verovala da neće ovo uraditi. Ušla sam u toalet i videla sam kad joj se obratio, rekao joj je: ''Sreća da si ti uzela moj krevet, da imam gde da dođem kad me ova otera''. Ja sam posle toga raskinula s njim i oterala sam ga. Verovatno su se zamenili jer mu je dr*ala - rekla je Mimas.

- Pričali smo i grlili smo se, ljubio me za vrat. Dodirivali smo se i pipali istina je - rekla je Mrvica.

- On nas laže već danima, mislim da misliš da si preterao i da si izdao Mimas - rekao je Munja.

- On sa mnom nije bio zbog alkohola i inata - rekla je Mrvica.

- Niti je bilo poljupca, niti intmnih dodira i odnosa. Ja nisam imao ništa drugo sem ovoga što ste videli. Što nigde nije bio pušten njen se*s sa Rajačićem? Toliko od mene - rekao je Gruja.

- On umesto da kaže uradio sam to jer sam želeo tebe da povredim, on priča ovo. Kaže da mene voli i sve to mi priča, a on ovo sada radi. Kakva su ovo poniženja koja mi je priredio - rekla je Mimas.

- Ja sam jasno rekao prema kome da imam emocije - rekao je Gruja.

Autor: N.Panić