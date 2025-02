Preokret: Gastoz javno zatražio od Anđele da ga ostavi jer nije dostojan nje, ona na ivici suza! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Au ženo draga, šta ti sebi sve dozvoljavaš, da te neko tako nisko udara? - glasilo je pitanje.

- Nema kraja mojim poniženjima, sve dok sam u vezi sa Gastozom. Opcija mi je da ne budem sa njim u vezi i ne dozvolim dalja poniženja - rekla je Anđela.

- Da li ti je bilo gore kada te je podigao sa Karićem ili što je odveo Matoru u hotel? - upitao je Milan.

- Toliko mi je postalo gadno nametanje mene Kariću, to me samo odaljava od njega. Vrlo mi smeta, bilo mi je odvratno. Našalio se da ću da idem u izolaciju, a da će Sofija da mu bude omiljena. Meni je Sofi jutros rekla šta je bilo, ali volela bih da vidim sutra klip. Baš želim da čujem da dobijem još jedan razlog da ozbiljno krene da mi se gadi. Limiti su popunjeni, ja sam i dalje jako besna i ljuta. Ništa se ne foliram, da li sam razočaram, jesam možda i to. Na svim poljima je srčaniji i emotivniji nego sa mnom. Očigledno da mu je preče da me spusti nego da bude prema meni kako partner treba da bude prema meni. Mislim da Mateja može da mi kaže neke stvari - rekla je Anđela.

- Ja sam ubeđen da Gastoz sa Sofi sklanja pažnju sa Sofije kako bi sklonio sumnju da mu se Sofija sviđa. Sofi je tu klasičan paravan. Anđela je jako kontradiktorna osoba, drži neki stav, a ponizna je toliko u ljubavi da je meni toliko to čudno - rekao je Mateja.

- Nisam znao da će Anđela to tako da prihvati, ja sam siguran da oni nemaju emocije i to je definitivno. Odreagovala je neverovatno, smejali smo se na tu temu. Ja sam hteo da napravim kombinaciju da bude smešno. Sa Matorom hoću da se ispričam, još nisam stigao. Ono što sam ja hteo sa njom da pričam, možda neće ni biti potrebno. Ako Anđela misli da ja nju toliko ponižavam, onda bih da se ja povučem iz ovoga. Ako ja više nemam kočnice za neke stvari, onda ja stvarno ne mogu da budem iskren prema tebi. Ova tenzija, raskidanje i spajanje, trud, mislim da je to samo od sebe došlo do toga kao da smo po difoltu zajedno. Možda je stvarno da ne budemo više zajedno jer je baš glupo sa moje strane. Ako sam stvarno to uradio sa Sofi, to stvarno nije u redu. Ja prema Anđeli gajim emocije, ali ne mogu da osporim da je Sofi najlepša - rekao je Gastoz, pa dodao:

- Moje emocije su isključivo prema Anđeli, ali mene je blam više da me nazivaš dečkom, a da se ja blamiram. Kad ja nemam kočnice da ne radim neke stvari, onda mi je to blam. Blamantno je da me ona naziva dečkom ako ja radim loše stvari - rekao je Gastoz.

- Gastoz meni nije izjavio ljubav, on je čak rekao: ''Imam emocije prema Anđeli'' - rekla je Sofi.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.