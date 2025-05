Stavila sve karte na sto: Aneli brutalno isprozivala Matoru i odjavila je za sva vremena, pa povukla neočekivani potez! (VIDEO)

Niko se ovome nije nadao!

U toku je emisija ''Nominacije'', a Aneli Ahmić je dobila reč kako bi dala svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Ja nemam lepo mišljenje ni o jednoj, ni o drugoj osobi. Kada je ušla Matora, meni je bilo jako žao zbog svega što je prošla i htela sam da pokušamo da zataškamo neke stvari i budemo na silu dobre. Brzo sam shvatila da to nije moguće i da je netrpeljivost i dalje prisutna. Prošle godine je bila u kontra ekipi i Janjuša je stalno podržavala. Zamerala sam joj što je napdala Anđela jer mi je on vrlo draga osoba. Njeno ponašanje mi nije normalno i smatram da je na debati rekla pravo mišljenje o meni. Da smo se čule posle izlaska, to je istina, ali ništa nismo radile preko kamere. Ukoliko se ti sećaš da je bilo drugalije možeš slobodno da kažeš. Ti i ja smo imale sukob pre neki dan i vidim da ćemo ga imati ubuduće jer te ja mnogo nerviram. Nisi mi ništa rekla što se tiče spoljnog sveta, samo mi je rekla da ne treba da imam odnos s Lukom i da je on Siti jako drag. Ti i ja ne možemo na silu biti dobre - rekla je Aneli.

- Ti potenciraš svađu jer ja komentarišem normalnu. Ti započinješ stalno konflikt - rekla je Matora.

- To što tebe boli što ja komentarišem, to je druga priča. Pričaš da smo Luka, Sandra i ja fejk, a onda te ona napu*ila i promenila si ploču. Smatram da si jako kvarna i stalno mešaš ljude iz spoljnog sveta. Pričaš nešto o meni i Đedoviću, ali mi i dalje nismo izgladile odnose. Smatram da si loš čovek i ne trebaš da uvlačiš Situ i Erminu. Ja znam da su njih dve najbolje drugarice i spustila sam loptu da se one ne bi posvađale zbog nas dve. Smatram da ulaziš ovde u veze jer si nezadovoljna svojim životom, dosta sam promenila mišljenje o tebi i Stefani. Ne kažem ja da je ona cveće, ali nisi ni ti bila. Ti si osoba koja voli da se alkoholiše i to ti je na prvom mestu. Pokušala sam pronaći nešto lepo u tebi i pokušala sam da budem dobra, ali nisam uspela. Naša energija se ne poklapa i to je to - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Draganu.

- Dragana, ja nemam lepo mišljenje o tebi, ali mi te poslednjih dana žao. Vidim da si utučena i da plačeš, ne mislim da bi to radila zbog rijalitija. Možda sam se ja ogrešila i zato ću ti sada verovati da si iskrena. Tvojim postupcima na dalje ćeš pokazati da li si bila folirant ili nisi, ali vidm da si jako tužna i potištena. Nemam ja animozitet prema tebi što si bila sa Janjušem, to nema veze s vezom. Ti si mi kao osoba bila uvek odbojna i to je to. Ja ću ovog puta ostaviti Draganu - rekla je Aneli.

- Izgleda da joj ne zamera što se poljubila sa Lukom - rekla je Matora.

- Ma ja sam na to zaboravila, a i ne zanima me - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić