Neočekivan potez Mateje Matijevića: Nakon Mileninih tvrdnji da Milica Veličković opšti za NOVAC, on stao u njenu odbranu, pa žestoko prekoreo Terzu! (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mateji Matijeviću.

- Dragana ja te znam već pet godina, super si devojka. Mi smo izlazili ranije jer imamo zajedničko društvo i to je to. Mislim da nemaš nikakve emocije prema Terzi već da ti je ovo zanimljivo maloo da vrtiš priču i to je sve - rekao je Mateja, pa se osvrnuo na Terzu:

- Na samom startu moram da kažem da su ovo za Comaru budalaštine. Ja nju znam, letos sam bio u vezi sa njenom najboljom drugaricom i ona jeste devojka puna života, ali ovo su čiste budalaštine. Mislim da nisi smeo da dozvoliš da se to priča o njoj, ali dobro. Ja tebe gotivim i obožavam kad utorkom otvorimo hladno pivo. Ostaviću Terzu - poručio je Mateja.

Naredna je reč dobila Teodora Delić.

- Draganu sam upoznala pre tri dana kada sam raskinula sa Bebicom, kao i mnoge ljude ovde. Pre nego što sam te upzonala sam mislila da si flertuša i da se mešaš u veze, sada kada sam te upoznala isto mislim, samo mislim da to radiš malo suptilnije - rekla je Teodora, pa se osvrnula na Terzu:

- Naš odnos svi znaju. Pošto je Sofija ustala i rekla da ga navlači, upravo smo mi i pričali o tome pre par dana. On uopšte nije namagrčen niti glup. Moram da stanem u njegovu odbranu, mi ćemo se družiti napolju naravno. Uvek ću tebe sačuvati - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.