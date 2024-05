Sve izašlo na videlo!

Prošlu noć u Eliti obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca". Voditelj je tokom emsije čitao pitanje koje su danima unazad gledaoci postavljali takmičarima Elite.

Na samom početku emisije Milan je pročitao pitanje za Anitu Stanojlović gde je ona morala da otkrila da li joj je veza i brak sa Jovanom Tomić Matorom najveći blam u životu, te su Matora, Anita i Anđelo Ranković započeli sukob.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Aleksića Ša, a ticalo se njegovog odnos sa Mionom Jovanović. Tokom polemisanja o njihovoj vezi, MIona je otkrila zbog čega je komentarisala se*sualan odnos Maje Marinković i Stanislava Krofaka. Tokom komentaisanja Maja je prokomentarisala da je Miona ljubomorna što ona nije u krevetu sa Stanislavom.

Lepi MIća smatra da će Stanislav tek pokazati svoje lice kada ga Maja bude isprovicirala.

Teodora Delić i Nenad Macanović su stavili tačku na njihovu vezu, te je Bebica otkrio da je Teodora sve vreme flertovala sa Nemanjom Gačićem, a ona je pokušavala da se opere optuživajući Bebicu da i dalje ima emocije prema Miljani.

Miljana Kulić i Bebica su sve vreme prozivali jedno drugo te je Miljana rešila da uzme krevet od Bebice i Teodore, a onda je on pobacao njenu posteljinu.

Matora je nakon toga saznala da je Anita rekla da je posle dvadeset dana ond izlaska iz Zadruge 6 shvatila da ondos sa Matorom nema perspektivu, a ipak je ušla u brak sa njom, te je Anita objasnila da to nije gledala toliko ozbiljno.

Usledilo je pitanje za Ša koji je otkrio da li Mioni brani da se druži sa nekim, a onda pomeuo Aneli za koju je rekao da sumnja da ima skrivenu nameru.

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš otkrili su da i dalje imaju emocije jedno prema drugom iako nisu u ljubanom odnosu. Aneli je prznala da bi rodila Janjušu dete i da joj se on svideo kao nijedan mušarac u životu, dok je on rekao da je to jedna velika ljubav.

Bebica je potom otkrio da je zapazio flertovanje Teodore I Gačića, a Milan je ankon toga rekao da je Teodora rekla da će ostaviti Bebicu jer joj je Miljana rekla da Bebica nema ništa od stanova.

Ša je nakon toga odgovorio na pitanje kako gleda na to što ga je Miona nazvala papkom, a onda je Janjuš optužio Anđela da nije iskren u vezi sa Anitom.

Usledilo je pitanje za Janjuša koji je otkrio da mu je jako krvio što su mu pojedini takmičari okrenuli leđa nakon što je ostavio Aneli.

Ša je objasno cimerima da mu je mnogo drago što je Maja dobila pitanje da li joj je smetalo što je Stanislav stao da se slika sa Mionom.

Usledilo je pitanje o intimnom činu Ša i Mione, te je Miona vešto izbegla odgovor, a Marko Đedović ih je raskirnako nakon toga.

Nakon toga je došlo do suočavanja Anđela i Milene Kačavende. Naime Anđelo je rekao da je Milena isfrustrirana i zla osoba, ali mu ni ona nije ostala dužna sa epitetima.

Lejdi Di je otkrila da li je pesmom provocirala suoprugu Nikole Lakića, te je on priznao da li smatra da je prešao granicu sa cimerkom.

Autor: pink.rs