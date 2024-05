'Jesi li ti to stipsa?!' HARIS JE GODINAMA ODBIJAO DA ISPUNI VELIKU ŽELJU MELINI! Kreatorka priznala: Ne znam što je to tako!

Nakon 22 godine ljubavi Melina i Haris Džinović su se razveli. Dok modna kreatorka uživa u ljubavi sa biznismenom, navodno i pevač ima novu ljubav.

Modna dizajnerka je napustila vilu na Senjaku u kojoj je živela sa pevačem i njihovo dvoje dece - sinom Kanom i ćerkom Đinom, a o odnosu sa Harisom je često govorila u javnosti.

Melina je jednom prilikom, pred Harisov koncert u Beogradu, pričala pred pripadnicima sedme sile.

- Haris je uspeo da niveliše neku moju nervozu danas oko haljine. Za njegov stajling nisam zaslužena ja. Nisam, ali znate šta, ta priča o stajlingu je malo zamorna... Od tih košulja, pantalona i cipela lako je izabrati, nije nikakav problem. On ima rutinu pred koncert - viski! - rekla je tad Melina kroz smeh, pa otkrila šta Haris godinama odbija da joj ispuni.

- Moja omiljena njegova pesma je ona koju nikad ne peva na koncertima. U pitanju je "Ja ništa više nemam", ne znam što je ne peva... Ne uklapa mu se u repertoar! - istakla je ona za "Blic" u svom stilu.

Mnogi su se tad pitali zašto deca nisu sa njima, da bi Melina iznenadila odgovorom.

- Na koncertu jesu naša deca, ali sam ih sklonila na tajno mesto. Kako imaju samo 13 i 14 godina, ne želim da ih izlažem javnosti - jasna je bila Melina.

Melina i Haris nikada nisu imali isti pogled na modu, a koliko se po tom pitanju razlikuju uspešna kreatorka je objasnila jednom prilikom ispričavši anegdotu vezanu za kupovinu.

- Kad sam 2003. godine sa Harijem bila u Parizu, to ne možeš da odoliš… Bili smo u Dioru i ja ne mogu da se odlučim između troje cipela. Pri tom, ja sam slon, ja sam trudna i ne mogu da stanem na štikle… I meni Hari kaže: "Ženo, šta će ti to, mlada si, lepa si, pogledaj tu kosu, to lice. Obuci starke, obuci farmerke, zaveži konjski rep, ne treba ti ništa, koristi tu mladost" - rekla je tada Melina, pa istakla da je usledila svađa.

- Ja se okrenem i kažem mu: "Jesi li ti to stipsa, je l' ti to meni pričaš da nećeš da mi kupiš?". Čovek je samo rekao: "Bože sačuvaj, kupi sve, neću da se raspravljam". Posle je on meni objasnio, nakon četrdesete godine treba skuplja garderoba, da te podigne, ali mladost treba iskoristiti, biti neopterećena i uživati. A ja sam celu mladost provela misleći da mi nešto fali, pa sam naučila to da cenim tek kad sam izgubila... - kazala je Melina, pa nastavila:

- Haris je bio u pravu, ali to je mladost, sve mi treba, u tri boje mi treba, kako ću bez toga da živim. On nije materijalista, on ne nosi sat, ali pedanterija je neviđena, kad se crno ispere to nije više crno. I konformista je, mora da mu bude udobno, brendovi ga ne zanimaju i za njega je to porez na budale.

Kako su pisali mediji, Melina navodno uveliko uživa u ljubavi sa biznismenom, a nedavno su se pojavile i informacije da je i Haris Džinović našao devojku i to 15 godina mlađu od njega.

Autor: Pink.rs