ROKVIĆ U SAMU ZORU NA VELIKI PETAK POSLAO JAKU PORUKU! Pevač se oglasio rečima: Imaš li izgovora ti...

Nikola Rokvić oglasio se ranom zorom na Veliki petak, podelivši na svom profilu fotografiju razapetog Isusa Hrista, uz citat besede Justina Ćelijskog iz 1924. godine.

Njegovu objavu prenosimo u celosti.

"Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt. To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. Ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen Strašni sud nad Bogom. Nikada nevinijeg osuđenika, nikada bezumnijeg sudiju svet video nije. Ismejan je Bog strašnije nego ikad, "Jad vsesmehlivij" uselio se danas u čoveka, i ismejao Boga i sve što je Božje. Ismejan je danas Onaj Koji se nikada smejao nije. Vele da se Gospod Isus nikada smejao nije, a često su Ga viđali gde plače. Posramljen je danas Onaj Koji je došao da nas proslavi; mučen je danas Onaj Koji je došao da nas izbavi od muke; predaje se danas na smrt Onaj Koji nam je doneo život večni.

Njega, Tvorca i Spasitelja, pljuju i biju, a on krotko i ćutke podnosi sve. Imaš li izgovora ti koji svaku uvredu uvredom vraćaš? Koji zlo zlom vraćaš? Koji kuneš kada te kunu? Koji mrziš kada te mrze? Vraćajući zlo zlom, ti Gospoda Hrista pljuješ; mrzeći one koji te mrze, ti Hrista biješ i mučiš; vraćajući uvredom uvredu, ti Gospoda Isusa ismevaš i sramotiš, jer On to činio nije."

Prepodobni Justin Ćelijski,Beseda na Veliki petak,izgovorena u karlovačkom patrijaršijskom hramu 1924."Nikola, inače, danas, 3. maja, pešači 12. dan u svojoj humanoj misiji.On treba da stigne do Egine, do Manastira Svetog Nektarija Eginskog.

Autor: Pink.rs