Skinuo se Nikola Rokvić: Pevač šetao ulicom bez majice, pokazao mišićavo telo (VIDEO)

Pevač Nikola Rokvić otputovao je sa porodicom u Rovinj odakle se oglasio na svojim društvenim mrežama.

Nikola Rokvić izuzetno vodi računa o fizičkom izgledu, a od dobrih navika nije odustao ni tokom odmora. On se snimao tokom dugačke šetnje, a šetalištem je hodao bez majice, te se moglo primetiti koliko je pocrneo.

Pevač je potom objavio i fotografiju sa plaže na kojoj je pozirao sa svojom suprugom Bojanom Barović.

"Boka i garavi muž", napisao je on u opisu objave.

Peške išao iz Beograda do Grčke

Podsetimo, Nikola Rokvić je nedavno išao peške iz Beograda do Egine kako bi prikupio novac za dečiju onkologiju. Po povratku u Srbiju, on je za "Blic" otkrio detalje putovanja.

- Bio sam sam tokom rute najveći deo, sa mnom su krenula i moja tri prijatelja, koja su bila u kamperu, gde sam ja i spavao, prvu noć nije stigao kamper, pa sam spavao u šatoru, a to nije tako dobro opcija, jer je bilo 4 stepena. Posle je bilo lakše, bila je i opcija da krenemo bez kampera, ali onda bi mnogo gubio energije da nađem smeštaj, naročito što sam poznata ličnost. Verovatno bi ljudi hteli da me ugoste i da popričamo i to bi mi oduzelo mnogo energije, Tokom rute sam bio isključivo sam, oni su me s vremena na vreme posetili da me pitaju da li mi treba hrana, voda, banana ili neka čokoladica i tada iskoriste trenutak da me uslikaju. Nas četvoro muškaraca je bilo u kamperu, nije bila nijedna nesuglasica - otkio je Nikola tada.

Autor: Nikola Žugić