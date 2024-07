Raspametila stajlingom: Nikola Rokvić uživa sa porodicom van Srbije, a sve oči su uprte u nju i njenu haljinu!

Nikola Rokvić otputovao je sa porodicom na odmor, a njegova supruga Bojana Barović podelila je na društvenim mrežama trenutke sa letovanja.

Bojana Barović objavila je najpre fotografiju na kojoj ona i Nikola poziraju sa naslednicima, a potom je bračni par odlučio da se fotografiše i bez dece.

"Pozdrav iz Rovinja", napisala je ona kratko.

Komentari ispod objave su se nizali, a mnogi su zapazili da Bojani fenomenalno stoji dugačka bela haljina sa prorezima ispod grudi.

Podsetimo, Nikola Rokvić je nedavno išao peške iz Beograda do Egine kako bi prikupio novac za dečiju onkologiju. Po povratku u Srbiju, on je za "Blic" otkrio detalje putovanja.

- Bio sam sam tokom rute najveći deo, sa mnom su krenula i moja tri prijatelja, koja su bila u kamperu, gde sam ja i spavao, prvu noć nije stigao kamper, pa sam spavao u šatoru, a to nije tako dobro opcija, jer je bilo 4 stepena. Posle je bilo lakše, bila je i opcija da krenemo bez kampera, ali onda bi mnogo gubio energije da nađem smeštaj, naročito što sam poznata ličnost. Verovatno bi ljudi hteli da me ugoste i da popričamo i to bi mi oduzelo mnogo energije, Tokom rute sam bio isključivo sam, oni su me s vremena na vreme posetili da me pitaju da li mi treba hrana, voda, banana ili neka čokoladica i tada iskoriste trenutak da me uslikaju. Nas četvoro muškaraca je bilo u kamperu, nije bila nijedna nesuglasica - otkio je Nikola tada.

