DAO SVOJ SUD: Gruja prokomentarisao veridbu Aneli i Luke, pa se osvrnuo na svoj sukob sa Mrvicom! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Gosti voditeljke Ane Radulović u emisiji ''Narod pita'' bili su Milana Šarac Mimas, Nikola Grujić Gruja i Jovan Pejić Peja.

- Dobro veče, pozdrav svima. Pejo, ti si mlad momak. Bio si veoma dobar u rijalitiju, ali si ulazio u neke rasprave koje ti nisu bile potrebne. Treba samo da juriš devojke i da se ne obazireš na neke stvari. Nastavi da živiš, idi pecaj i provedi se kako treba - kazao je gledalac.

- Hvala vam najlepše - rekao je Peja.

- Grujo, kako gledaš na to što je Luka verio Aneli? - upitala je voditeljka.

- Veoma je zaljubljen u Aneli. Smatram da je i ona zaljubljena, ali ne koliko je on zaljubljen - kazao je Gruja.

- Grujo, ko je kome prvi pisao, ti Mrvici i ona tebi? Zbog čega ona očekuje suočavanje sa tobom? - upitala je voditeljka.

- Nismo se dopisivali, samo smo se sreli onda u emisiji ovde. Ona je potpuno nebitna devojka - kazao je Gruja.

- Ja tvrdim da Mrvica nema Grujin broj teledona. Verujem da bi ona volela da ga ima, ali ga nema - kazala je Mimas.

- Dobro veče, Ana iz Novog Sada kraj telefona. Želela bih da prokomentarišem Anđelino učešće. On je pokažala jedno užasno ponašanje u njenom prethodnom učešču, dok je sada u ovom učešću isto tako imala neke druge ispade, kojih ni sama nije svesna. Ona je ponovo dopustila da je partner ponižava. Videli smo svi da ona ne sme svojim partnerima ništa da kaže, da se breca durgim ljudima. Pristala je na sva moguća poniženja - kazala je gledateljka.

- Ko je ta tvoja drugarica, za koju si pričala da se čula sa Markom? - upitala je voditeljka.

- Jovana, ona se i sama oglašavala. On se dopisivao sa njom, imao je u planu da se vide, to je tako. Ukoliko mi budu potrebne te prepiske, zamoliću je da prosledi. Marko laže, laže i Sanja, svako iz svog razloga - kazala je Mimas.

Autor: S.Z.