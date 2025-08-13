ZAPLAKAO SAM KAD SAM JE DRŽAO U NARUČJU: Terza progovorio o prvom susretu sa ćerkicom Barbarom, pa se osvrnuo na njegov odnos sa Milicom Veličković! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u emisiji ''Narod pita'' Borislava Terzića Terzu, Jelenu Nedeljković Mrvicu, Slađanu Lazić Poršelinu i Draganu Stojančević.

- Terza, tvoj privatni život se danima komentariše. Upoznao si ćerkicu Barbaru. Kakvi su utisci? - upitao je voditelj.

- Trebalo je da vidim Barbaru sutradan nakog mog prošlog gostovanja u ''Narod pita'', ali sam se sporečkao sa Milicom. Međutim, dan nakon toga sam je upotnao. Došao sam ispred Miličine zdrade, video sam Barbaru, bili smo tri, četiri sata. Presvlačili smo Barbaru u parkiću. Onda sam otišao na Zlatibor, ta priča se mnogo digla, ali dobro. Imao sam i neke svoje prihvatne probleme, ali dobro - rekao je Terza.

- U momentu kada si prilazio prvi put svojoj ćerkici, kakav je osećaj kada si video lik svoje ćerke? - upitao je voditelj.

- Toliko je mila beba, pozitivna i srećna. Nema ništa lepše od toga nego kad dete oseti svog roditelja. Držao sam je u rukama i u tom trenutku sam morao da izađem iz kafića, jer sam krenuo da plačem dok mi je bila u narućju. Dete je bilo kod mene dva dana, nijednom nije zaplakla. Milica i ja se sada čujemo kao prijatelji, nema tu nekih drugih emocija, zaista. Kad bude krštenje male Barbare, 8. januara, moji su rekli da treba Milica da bude na proslavi koju ćemo napraviti, jer je ona majka mog deteta i pored toga što je vređala moju porodicu. S jedne strane imala je pravo da kaže šta je htela, ali sa druge nije morala baš sve ono da kaže. Ja lično mislim da će uspeti stvari da se slegnu, što se tiče tenzije. Moram da pohvalim Milicu, mnogo je dobra majka, zaista. Ne dozvoljava Barbari da drži telefon, vidi se da je požrtvovana i draga - kazao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.