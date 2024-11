Jednom sam iskreno voleo: Peja otkrio cimerima detalje iz svog emotivnog života, pa se osvrnuo na odnos sa Enom! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Jovan Pejić Peja prisetio se veze sa svojom bivšom devojkom, te je na trenutak zaboravio da se pomirio sa Enom Čolić.

- Samo sam jednom voleo, iskreno. U tu devojku sam se zaljubio zbog njene spontanosti, mogao sam bilo gde da idem s njom, to mi se veoma dopalo. Ne mogu da se zaljubim u devojku koju nisam je*ao, to je samo problem. To mi je ključna stvar da bih se zaljubio. Meni treba dosta da se ja zalubim - kazao je Peja.

- Kako sad sve ovo sa Enom, ako ti mnogo treba? - upitala je Snežana.

- Mi se privlačimo. Njoj sam rekao da smo se ponovo spojili samo jer smo ovde, živimo zajedno. Da sam napolju, nikad joj se ne bih javio - istakao je Peja.

Autor: S.Z.