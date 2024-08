Stavio sve karte na sto!

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž (Voyage), jedan je od najpopularnijih izvođača na Balkanu, a muzičku karijeru svojevremeno je počeo sa bivšom devojkom Anđelom Ignjatović Breskvicom.

Njih dvoje sada nisu u dobrim odnosima, a Voyage je otkrio da li misli da će u budućnosti sarađivati zajedno.

- Pa, u to sumnjam. Muzički, generalno, sumnjam da ćemo se ikako spajati, ali ako sluša i voli to što radim... Pa, ne znam... - rekao je on.

Vojaž je nedavno izbacio duet sa muzičkom zvezdom Cecom Ražnatović, koji je podigao mnogo prašine.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja nikome ne zabranjujem to. Svako može da misli šta želi. Ta pesma priča sama za sebe uspehom koji je ostvarila. Ima skoro 20 miliona pregleda, za mesec i po dana. To je najslušanija pesma ove godine. Tako da, brojevi sami za sebe pričaju i ne bih nazvao to "generacijskim jazom". Zapravo mislim da je jedan fenomenalan spoj starije generacije, legende, nad legendama starije generacije, i nečega novog što je tu. Tako da, mislim da je to super i da u muzici treba da se eksperimentiše, jer kako drugačije muzika da napreduje... - jasan je bio on.

"Zbog slušanja američkog repa nisam postao loš momak"

Mnogi komentarišu da mlađi izvođači loše utiču na nove generacije zbog spornih tekstova, spominjanja narkotika, te da ne daju dobar primer mladima, a Vojaž to ovako komentariše:

- Smatram da su to dupli standardi, jer su to isto pričali i za ljude koji to sada pričaju o nama, kad su bili naših godina. Tako da, to je šou-biznis. To nije nešto što je sada palo sa grane i odjednom je šok za sve. Mislim, ja bih sad mogao da ulazim u toliko duboku analizu svega toga šta upravo ti ljudi rade i kako su oni postali to što su sada, ali, kad bih trošio vreme na to, bilo bi nezahvalno i voleo bih da izbegnem momenat da bilo koga uvredim. Samo ću da kažem da se ne slažem sa tim. Vaspitanje dolazi iz kuće i lično sam odrastao na nekoj muzici gde se pominje sve to. Ja sam slušao strani američki rep i verujem da su svi iz moje generacije to radili i nisam ispao nešto šokantno loš momak i ne znam kako oni to sada predstavljaju. Zato što sam imao temelj iz kuće koji sam nosio. Tako da, ako se bilo šta dešava, roditelj je prvi koji mora da utiče na to.

Autor: S.Z.