Stavio sve karte na sto!

Naredni sagovornici voditeljskog para, Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza bili su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.

- Videli smo juče da ste Anđela i ti bili veoma bliski, šta se tu desilo? - upitao je Munje.

- Svađali smo se tokom Igre istine, onda smo seli zajedno da jedemo sladoled. Pričali smo o jednom čiki u Zemunu koji pravi veoma dobar sladoler, te sam rekao da ću da je odvedem jednom da jedemo tamo. Žurka je učinila svoje i nakon toga smo se malo pomazili, jeli zajedno, legli da spavamo i to je cela priča zapravo - kazao je Gastoz.

- Anđela, da li si svesna da sada učesnici imaju pravo da pričaju kako ste foliranti? - upitao je Munjez.

- Da, naravno. Mi se samo nismo poljubili, već smo spustili loptu. Istina je da smo se svađali, ali sad je tako kako jeste - kazala je Anđela.

- Juče si rekla da te je veoma povredilo to jer je pominjao tokom razgovora novac, a ne vaš odnos - kazao je Terza.

- Da, moram da da kažem. Ja sam rekao to jer nema smisla da pričamo o nama, jer je tako kako jeste. Želim da pričamo i budemo dobri - rekao je Gastpz.

- Imala sam gard. Proradila je sujeta i kompleks jer je rekao pre deset dana da može da me ima kad on to želi. Iz inata nisam htela da budemo dobri - rekla je Anđela.

- Gastoze, šta planiraš nakon rijalitija, kad je Anđela u pitanju? - upitao je Munjez.

- Vodim je na sladoled - kazao je Gastoz.

- Šta te najviše zanima? - upitoa je Munjez.

- Odnos sa Pavlo šta je bilo, samo da saznam - kazao je Gastoz.

- Da li će promeniti nešto u vašem daljem odnosu, ako saznaš da su imali nešto i da te je lagala? - upitao je Terza.

- Ja i sad mislim da me laže, pa pričam sa njom. Mislim da je onda očigledno da saznanje ništa neće promeniti - kazao je Gastoz.

Autor: S.Z.