Stavio sve karte na sto!

Nikola Grujić Gruja razgovarao je sa Matejom Matijevićem o Milani Šarac Mimas.

- Je l' misliš da kada je išla u Šid sama, nije imala nešto s nekim? - upitao je Mateja.

- Ne. Ne bi mogla da me pogleda u oči da me je varala. Ona sad ne može da me pogleda u oči. Znam da sam pogrešio u nekim stvarima, ali nije moralo ovako - kazao je Gruja.

Autor: S.Z.