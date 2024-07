Deluje kao da me namešta: Uroš priznao da mu Jelenino ponašanje nije jasno, pa otkrio detalje razgovora sa njom! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Naredni sagovornik Marka Janjuševića Janjuša u emisiji ''Radio Amnezija'' bio je Uroš Rajačić, koji je progovorio o odnosu sa Jelenom Marinković.

- Da li ti se Jelena dopada, ili ne? - upitao je Janjuš.

- Iskreno, meni nije jasno šta ona sad radi. Ja pričam istinu, dok ona od nje očigledni beži. Ona i ja smo se juče dogovorili da se vidimo nakon rijalitija, a ona je to demantovala. Imam osećaj kao da pokušava da me namesti. Nalazim opravdanje za te neke njene odgovore, ali mi nije jasno šta ona sad pokušava tim svojim ponašanjem. Ivan mi je jasan. Verujem da će on njoj oprostiti ako ne bude ništa dalje imala sa mnom. Mi ništa dalje nismo imali osim onoga što smo priznali. Mi se nismo ni poljubili. Moram samo da priznam da mi Jelenino ponašanje nije jasno nekoliko dana unazad. Ona je bila srećna juče kad sam rekao da ćemo se videti posle rijatija, a onda se skroz promenila svoje ponašanje. Razumem i da ima promene ponašanja, ali sve ono što ona radi meni nije normalnlo - kazao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-snimku.

Autor: S.Z.