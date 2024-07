Bilo je jače od mene: Rajačič konačno priznao da je bio intiman sa udatom Jelenom Marinković! Ovo su detalji akcije u zatvoru! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Uroš Rajačić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je smogao snage da prizna da je ipak imao aferu sa zakonitom suprigom Ivana Marinkovića, Jelenom Marinković.

- Uroše, šta se dešava sa Jelenom i tobom? - upitao je Darko.

- Očigledno je da se nešto dešava, ali ja ne mogu da shvatim neke stvari. Danima sam pokušao da spasim nju od gaženja, ali dolazim u jako lošu situaciju. Ništa slagao nisam inače u životu, ali sam pokušao da dođem do najboljeg rešenja - kazao je Uroš.

- Rekao si da imaš tri tajne - dodao je Darko.

- Da, gušim sebe, to mogu samo da kažem - istakao je Rajačić.

- Na televiztiji ste i očigledno je da pored toga postoje i svedoci - kazao je Darko.

- Desilo se šta se desilo i voleo bih da ustanem i da kažem šta se desilo. Možda je bolje i sad da kažem. Video sam prvo Jelenine poglede, a onda je sve krenulo dalje. Slađa mi je donela čokoladicu i kafu, pa mi je rekla:''Znaš od koga je, s kim se družim?!''. Aludirala je naravno na Jelenu. Jelena mi je preko stola govorila da sam cicija, to je bila neka šifra za čokoladice, jer ja to nisam njoj slao. Onda se desio taj zatvor. Prvo je ona otišla, nakon nje i ja. Rekla je čim me je ugledala:''Ovo je sudbina''. Ja sam legao, prvo nisam ni želeo, a onda sam legao. Okrernuo sam se ka rešetkama, a nakon toga sam osetio da se ona meni približila. Ona se desila ta vrsta maženja, kako da kažem - kazao je Rajačić.

- Je l' bilo penetracije? - upitao je Darko.

- Pa, Darko, jeste. Šta da ja sad radim, tako je kako je. Bilo je jače od mene. Ona je meni tad priznala da je zaljubljena u mene - kazao je Rajačić.

- Da li te je samo privukla telesno, ili ima još nečega tu? - upitao je Darko.

- Mene svaka žena isto radi. Slab sam ja na emocijama - kazao je Rajačić.

Autor: Snežana Zindović