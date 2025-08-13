PRIZOR IZ GRČKE KIDA DUŠU! Vatrogasci se celu noć borili sa požarom, ZASPALI NA ULICI (FOTO)

Fotografija vatrogasaca u Grčkoj, koja je objavljena na društvenim mrežama, rasplakala je mnoge.

Oni su se celu noć borili sa vatrenom stihijom, pa legli na put kako bi se makar malo odmorili pre nove runde gašenja požara.

Požari u Grčkoj bukte danima, nakon što je novi toplotni talas okovao Evropu.

Potresna slika vatrogasaca u Grčkoj

Potresni prizori zabeleženi su na Hiosu, gde su vatrogasci legli na put kako bi odmorili nakon naporne borbe sa buktinjom.

- Ovo su momci i devojke koji nikada ne odustaju. Dok požari gutaju Evropu, oni su stali na branike svojih i tuđih otadžbina, često dajući svoje živote u borbi protiv mnogo jačeg neprijatelja - navodi se u opisu fotografije koja je objavljena.

Požari bukte širom zemlje

Požari i dalje besne u grčkim oblastima:

Ahaje

Preveze

Na ostrvu Hios

Na ostrvu Zakintos

Na Hiosu je prva pomoć ukazana desetorici vatrogasaca i dvojici volontera.

Portparol vatrogasne službe Vasilis Vatrakojanis izjavio je da su trenutno angažovana 33 vazdušna sredstva na svim aktivnim frontovima, ističući da je situacija i dalje ozbiljna.

Autor: S.M.